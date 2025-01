Novembri lõpus raskelt kukkunud Shiffrin naaseb vigastuspausilt

Shiffrin näitas novembri lõpus kodumaal Killingtonis toimunud MK-etapil suurslaalomi esimesel laskumisel parimat aega, aga kukkus teisel laskumisel raskelt. Ameeriklanna sai kõhu piirkonda lõikehaava, mis vajas operatsiooni ning vigastas ka lihaseid.

"Ilmselt pean selle vigastuse tagajärgedega tegelema kogu ülejäänud hooaja jooksul, aga ma ei tunne enam valu," rääkis Shiffrin NBC-le antud intervjuus. "Lihased töötavad jälle, olen saanud taas oma jõudu kasvatada ning olen füüsiliselt heas seisundis," lisas ta.

Neljapäeval postitas Shiffrin sotsiaalmeediasse pildid endast jõusaalis ning mäenõlval, lisades, et naaseb MK-karusselli järgmisel nädalal Prantsusmaal. "Järgmine samm on võistlemine. Taastusprotsess kestab ikka veel, aga olen nüüd piisavalt tugev, et taas võistelda," tõdes kahekordne olümpiavõitja.