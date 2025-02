Shiffrin loobub MM-i suurslaalomist: ma pole selleks vaimselt valmis

29-aastane Shiffrin kukkus novembris Killingtonis ja sai kõhtu torkehaava. Jaanuari lõpus naasis ta Courcheveli etapil starti, aga seda slaalomis, kus sai kümnenda koha. Suurslaalomis pole ameeriklane hiljem startinud.

Kuigi algselt pidi Shiffrin tegema Saalbachi MM-il kaasa nii slaalomis kui ka suurslaalomis, siis vähemalt neljapäeval kavas oleval suurslaalomi võistlusel teda ei näe.

"Pikk-lühike lugu on see, et ma pole veel seal. Hetkel olen sellest üsna kaugel," põhjendas ta ühismeedias. "Praegu töötan vaimsete takistuse kallal, et võistlusteks vajaliku intensiivsusega startida."

"Ausalt öeldes ei oodanud ma Killingtonis saadud vigastuse järel nii tõsist vaimset / post-traumaatilise stressihäire võitlust."

Kui eelmisel nädalal teatas Shiffrin, et jätab üksikalasid silmas pidades võistkonnavõistluse vahele, siis nüüd osaleb ameeriklanna siiski koos kiirlaskumise maailmameistri Breezy Johnsoniga teisipäevasel võistlusel.

Naiste slaalom on kavas laupäeval.