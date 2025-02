Suurslaalomist loobunud Shiffrin võitis päev hiljem MM-kulla

Duo oli Johnsoni kiirlaskumise (1.42,11) järel neljandal kohal, kaotades teisele USA paarile Lauren Macuga - Paula Moltzan 0,51 sekundiga. Shiffrini slaalom (58,78) oli aga piisav, et neile kuldmedal tagada.

Hõbeda võitis Lara Gut-Behramile 12. koha toonud kiirlaskumise, aga Wendy Holdeneri päeva parima slaalomi järel Šveits, kes kaotas lõpuks Johnsonile ja Shiffrinile 0,39 sekundiga. Pronksi jätavad Austriasse Stephanie Venier ja Katharina Truppe (+0,53).

Päev varem otsustas Shiffrin MM-i suurslaalomist loobuda, viidates novembris USA MK-etapil toimunud raskele kukkumisele, mille tagajärjel pidi ta operatsioonil käima. "Pikk-lühike lugu on see, et ma pole veel seal [et suurslaalomis osaleda]. Hetkel olen sellest üsna kaugel," põhjendas Shiffrin esmaspäeval ühismeedias.

"See on päris hullumeelne. Kui keegi oleks meile meie esmakohtumisel öelnud, et võidame kunagi koos MM-medali, poleks kumbki meist seda uskunud," sõnas kiirlaskumise maailmameister Johnson. "See oli hiilgav päev. Minu jaoks oli see närvesööv, sest Breezy tegi hommikul oma töö suurepäraselt ära. Seda oli nii vinge vaadata, ta on iga päev nii hästi võistelnud," lisas Shiffrin.

Ameeriklanna jaoks on see karjääri 15. MM-medaliks, neist kaheksa on kuldsed. Ühtlasi tõusis ta sellega tänapäevases arvestuses edukaimaks MM-sportlaseks, sest nii Marcel Hirscheril, Toni Saileril, Marielle Goitschelil kui Anja Pärsonil on seitse kulda. Esikohal on 12 kullaga Christl Cranz, kes võistles aastatel 1934-39. Detsembris võistluskeelu alt vabanenud Johnson on nüüd kahekordne maailmameister.