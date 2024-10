Shiffrin hooaja avaetapi eel: 100. võit annab mulle energiat

Oma suurepärase karjääri jooksul kaks olümpiakulda ja seitse MM-tiitlit võitnud Shiffrin on MK-sarjas aastatega võitnud kokku 97 võistlust. Sel nädalavahetusel algab Austrias Söldenis MK-hooaeg suurslaalomiga, milles on 29-aastasel ameeriklannal ette näidata 22 etapivõitu.

"Ma ei taha rekorditest ja numbritest rääkida. Aga tegelikult on see hea, sest see toob alale energiat juurde," sõnas Shiffrin Eurospordile. "Rekorditest ja statistikast rääkimine annab mulle praegu väga palju energiat. See on imeline, et inimesed ikka mu teekonda jälgivad ja on sellest põnevil."

Mäesuusakuninganna kukkus aasta alguses Cortina d'Ampezzos toimunud MK-etapil kiirlaskumises ning on sel hooajal otsustanud sel alal mitte võistelda. "Iga ala jaoks treenimine on keeruline. Suurslaalom on alati prioriteet, aga mulle meeldivad ülisuurslaalom ja kiirlaskumine - need toidavad mu hinge," selgitas Shiffrin.

"Aga pidime pärast Cortinat olukorda hindama ja mõtlema, et kas teeme sellega midagi, mis mõjutab mind edaspidi negatiivselt. Üks asjaoludest oli see, et pidime igat ala tasakaalus hoidma. Mingil hetkel lihtsalt kvaliteet kannatas," jätkas ameeriklanna.

Oma karjääri jooksul on Shiffrin võitnud viiel korral suure kristallgloobuse, mullu teenis ta üldarvestuses kolmanda koha. Slaalomisõidus on väikeseid gloobuseid kogunenud lausa neli ning mullu teenis ta üldvõidu vaid sellel alal. "Ettevalmistus hooajaks on olnud hea. Olen järjekordseks hooajaks põnevil, oleme jälle algusesse jõudnud!" sõnas Shiffrin.

Mäesuusatamise MK-sari algab sel nädalavahetusel, aga läheb täispöördel käima 16. novembril etapiga Soomes Levil.