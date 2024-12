Sajandat võitu jahtiv Shiffrin kukkus, võidu teenis rootslanna

Shiffrin läbis kodupubliku ees raja esimesel laskumisel ajaga 55,78 ning edestas Hectorit 0,32 sekundiga, kuid teisel laskumisel kukkus 29-aastane ameeriklanna, misjärel viidi ta kanderaamil võistluspaigalt.

Shiffrin teatas hiljem ühismeedias, et temaga on kõik korras. "Vabandan, et kõiki niimoodi ehmatasin. Mu vasak külg on korralikult marraskil, midagi torkas mind," rääkis ameeriklanna. "Aga muretsemiseks suurt põhjust praegu pole, ma lihtsalt ei saa praegu liigutada. Uuringud on seni klaarid olnud."

Teisel laskumisel teenis 32-aastane Hector esikoha ajaga 56,98 ning kindlustas sellega omale esikoha. "Olen väga õnnelik, sest mul oli hooaja algul periood, kus kahtlesin endas. Ei suusatanud trennis kuigi hästi ja pidin vaimse tervisega väga palju tööd tegema. Viimased nädalad on olnud kui Ameerika mäed," sõnas rootslanna.

Teiseks jäi horvaat Zrinka Ljutic, kes kaotas rootslannale 0,54 sekundiga. Esikolmikusse mahtus veel šveitslanna Damille Rast (+1,05), kes edestas vaid ühe kümnendiksekundiga norralannat Thea Louise Stjernesundi (+1,06). Nii Ljutici kui Rasti puhul oli tegemist karjääri esimese pjedestaalikohaga.

MK-etapp jätkub pühapäeva õhtul slaalomisõiduga, Shiffrin kinnitas, et tema võistlustulle ei astu.