Aigro tegi Sapporo MK-etapil karjääri paremuselt teise tulemuse

Aigro hüppas avavoorus 135,5 meetrit ja teenis 117,3 punkti, millega võttis sisse kümnenda koha. Teises voorus lisandus 129 meetrit ja 124,3 punkti ning kokkuvõttes tuli üks positsioon loovutada. Esikümnest jäi lahutama vaid 0,2 punkti.

Tegemist on Aigro karjääri paremuselt teise tulemusega pärast hooaja alguses Rukal saadud viiendat kohta. Samas on tegemist Aigro karjääri parima esitusega kahe vooruga võistlustes, ületades eelmise nädala Lake Placidi etapi 15. koha.

Kodupubliku ees teenis kindla esikoha jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kes hüppas 137 ja 136,5 meetrit ning teenis 286,4 punkti. Teiseks tuli austerlane Jan Hörl (266,7 punkti) ja kolmandaks sloveen Domen Prevc (266,2).

Vaid 0,1 punktiga jäeti pjedestaalilt välja MK-sarja liider Daniel Tschofenig (266,1). Kaheksa hulka mahtusid ka Marius Lindvik (Norra; 264,7), Stefan Kraft (Austria; 260,0), Kristoffer Eriksen Sundal (Norra; 251,6) ja Manuel Fettner (247,9).

Pühapäeval hüpatakse Sapporos korra veel.

"Esimene hüpe võib olla selle hooaja üks paremaid võistlusolukorras. Ega teine ka väga alla ei jäänud. Lihtsalt ajastusega oli natuke probleeme, jäin hiljaks," kommenteeris Aigro. "Aga kokkuvõttes 11. koht, millega võib täitsa hea meelega homsele võistlusele peale minna."

"Sapporo mägi on selline mägi, mis on mulle üldjuhul väga meeldinud. Kui hüpe klapib, siis teine pool mäest tassib ta sind päris kaugele. Esimene hüpe 135 meetri peale oli üpris hea tunne tulla, kui treeningud olid natuke lühemad."

Aigro sõnu leidis ta eelmisel etapil Lake Placidis enesekindlust, millest oli kasu ka Sapporos. "Kuna Ameerikas olid head hüpped, siis suutsin täna natuke lihtsamalt võistlusele peale minna. Teades, et olen suuteline heaks hüppeks ka täna."

"Homme on teine võistluspäev, mis tuleb kindlasti sama põnev ja raske. Üritan võidelda top kümne koha peale. Täna jäi 0,2 punktiga välja, mis natuke kriibib, aga samas pakub suurt rahulolu, kuna on olnud natuke raskem periood ja 11. koht siia perioodi lõppu on väga-väga hea."