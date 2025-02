Aigro tegi USA-s suurepärase esituse, Forfang sai hooaja esimese võidu

Aigro maandus avavoorus 119 meetri peal ning teenis õhulennu eest 114,2 punkti ning 22. edasipääsu. Teises voorus tegi eestlane lausa 123,5-meetrise õhulennu, millega lisas veel 121,7 punkti. Kokkuvõttes teenis Aigro 235,9 silma ning 15. koha.

"Peale [reedeseid] treeninghüppeid ja kvalifikatsiooni oli üpris raske mäega omaks saada ja üpris halva enesetundega sai hüppemäelt ära tuldud," rääkis Aigro pärast võistlust. "Aga täna külma peaga sinna minnes ja muudetud hoovõtuasendiga 15. koht pakub väga suurt rahulolu."

Tegemist on tema hooaja paremuselt teise tulemusega, detsembri alguses tegi ta Eesti suusahüpete ajalugu, kui teenis Rukal lausa viienda koha. Laupäevane võistlus oli tema karjääris paremuselt kolmas, 2020. aastal pälvis ta samuti Rukal 14. koha.

"Peale esimest hüpet olin juba rahul, kuna sain otse teise vooru, aga üpris suur apsakas tuli sisse, mis sai teises voorus ära parandatud. Tõusta lausa seitse kohta teises voorus, see on kindlasti suur samm. Enesekindlus on tulnud tagasi heade soorituste puhul," lisas Aigro.

Artti Aigro Autor/allikas: EXPA/Tadeusz Mieczynski

Etapivõidu teenis norralane Johann Andre Forfang, kes tegi avavoorus suurepärase 130,5-meetrise hüppe (134,8 p) ning maandus teises voorus 121 meetri kaugusele (124,7 p). Ta lõpetas 259,5 punktiga pea aastase võidupõua, 29-aastase Forfangi viimane etapivõit pärineb eelmise aasta märtsist.

Esikolmikusse mahtusid veel austerlased Jan Hörl (256,6 p) ja Daniel Tschofenig (255 p), esimesena jäi esikolmikust välja nooralane Marius Lindvik (254,3).

Sel hooajal on Aigro koha 20 seas teeninud lisaks Lake Placidile veel kahel etapil - Lillehammeris ja Oberstdorfis. Sel hooajal on ta kogunud 151 punkti, millega hoiab MK-sarja üldarvestuses 24. kohta.

Üldliidrina jätkab 1406 punkti kogunud Tschofenig, kes edestab kaasmaalasi Hörli (1223 p) ja Stefan Krafti (924 p). Neljandal real on sakslane Pius Paschke (875 p), kes jättis Lake Placidi etapi vahele, lubades sellega Forfangi (827 p) ja Gregor Deschwandeni (820 p) lähemale.