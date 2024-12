Aigro tegi suurepärase sooritusega Eesti suusahüpete ajalugu

Suusahüpete meeste maailma karika etapil Rukal teenis Artti Aigro viienda ehk karjääri parima koha. Ühtlasi on tegemist ka Eesti suusahüppajate parima resultaadiga MK-sarjas.

Aigro hüppas esimeses voorus 136 meetrit ja teenis 128,1 punkti. Teises voorus hakkas aga tuul võistluse käiku segama ja kui hüppamata oli veel 15 paremal, otsustatigi võistlusele punkt panna ja arvestada üksnes avavooru tulemusi.

See tähendas, et võitjaks tuli sakslane Andreas Wellinger (143,4 punkti), kes edestas austerlast Stefan Krafti (138,0) ja koondisekaaslast Karl Geigerit (134,3). Nende ja Aigro vahele mahtus ka austerlane Daniel Tschofenig (129,9).

Kaheksa parema sekka mahtusid veel Šveitsi suusahüppaja Gregor Deschwanden (126,1 punkti), sakslane Pius Paschke (126,0) ja Jaapani suusahüppaja Ren Nikaido (125,3).

25-aastase Aigro viies koht on ülikindlalt tema karjääri parim koht. Seni oli ta individuaalselt jõudnud kõige paremal juhul 14. kohale - see tulemus sündis 2020. aasta novembris samuti Rukal.

"Ega seda ei näe kunagi ette, mitme vooru võistlus see võib olla. Hetkel ei oska midagi öelda... ülivõimsad hüpped on olnud. Praegu, peale võistlust, olen sõnatu," lausus Aigro ERR-ile.

"Peale hüpet olin üsna kindel, sest tundsin, et hüpe oli otsast saati väga hea. Kui seda tuge peale otsa alla ei saanud, siis teine pool vähemalt suutsin ära kannatada selle toe, mis sealt tuli. Suutsin hüppe viia 135-136 kanti, mis peale hüpet pakkus väga suurt rahulolu."

Tuul oli Ruka mäel üks nädalavahetuse märksõnu ja päev varem rikkusid just tuuleolud eestlase muidu hea soorituse. "Kui seda pikalt kahe kõrva vahel hoida ja teades ise, et tegelikult hüpe oli väga hea, aga lihtsalt õnne ei olnud, siis ei ole vaja seda seda seal peas küpsetada nii palju," sõnas Aigro.

"Pigem läks ühest kõrvast sisse, teisest välja ja olin kindel, et suudan täna enda hüpetega jätkata. Kui on lotoõnne, siis on ja täna suutsin nurgad, diagonaali ja täismängu isegi pihta panna."

Uuel nädalal siirdub maailma suusahüppeparemik Wisla mäele.