Pühapäeval 22. koha saanud Aigro: väga korralik nädalavahetus

Aigro hüppas laupäevasel võistlusel avavoorus 119 meetrit ja oli 22., teises voorus lisas ta veel neli ja pool meetrit, mis andis talle kokkuvõttes kõrge 15. koha. Tulemus on tema karjääris paremuselt kolmas, Rukal oli ta detsembri alguses viies ning 2020. aastal 14.

123,5-meetrist õhulendu näitas Aigro ka pühapäevases avavoorus, teises voorus kandus hüpe 120,5 meetri kaugusele. Kokku sai eestlane 233,8 punkti, mis andis talle 22. koha. Kaksikvõidu teenisid austerlased, kui esimene oli Daniel Tschofenig 275,1 ja teine Jan Hörl 269,1 punktiga.

"Selja taga on väga korralik nädalavahetus. Olen üpris rahul, sest olen viimased nädalad olnud raskustes," sõnas Aigro. "Teisel päeval 22. koht on hea edasiminek, esimene hüpe tundus alguses natuke pikem, aga pärast sain aru, et jäi natuke lühikeseks. Teine hüpe oli isegi tehniliselt parem ja arvan, et väga palju ei kaotanud."

MK-hooaeg jätkub meeste jaoks järgmisel nädalavahetusel Jaapanis Sapporos. Eelmisel hooajal oli Aigro seal 18., aasta varem 24. "Edasi ootab mind Jaapan, kus olen varasematel aastatel head hüpet näidanud, loodan seda ka see aasta. Loodetavasti tulemused püsivad samas kandis kus see nädalavahetus ja võib-olla on isegi natuke kõrgemale võimalik tõusta. Kokkuvõttes jääme rahule ja siit on väga positiivne Jaapanisse edasi minna," tõdes Aigro.