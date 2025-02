VIDEO | Otepää suusahüppetreener Eljand näitas oma ägedat hüppesuusakollektsioon

"Momendil on siin üle 80 hüppesuusa ja ükski suusk ei kordu. Siin on 24 erineva firma suusad ja olen neid kogunud 30-40 aastat," tutvustas teiste seas Artti Aigrot juhendanud Eljand oma kollektsiooni. "Minu käest on küsitud, kuid ma ei müü oma kollektsiooni. Küll aga võime vahetada," lisas ta.

