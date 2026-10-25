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TÜ/Bigbank alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

Võrkpall
Võrkpalli naiste Balti liiga: TÜ/Bigbank - Jonavos Aušrine
Võrkpalli naiste Balti liiga: TÜ/Bigbank - Jonavos Aušrine Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Laupäeval algas naiste võrkpallikarikavõistlustel esimene veerandfinaalseeria, kus kohta nelja parema seas püüavad kolmekordne karikavõitja Tartu Ülikool/Bigbank ja esiliigas mängiv Gerardo's Toys/Neemeco.

Tallinna Ülikooli spordisaalis kodumängu pidanud Gerardo's Toys/Neemeco kaotas avageimi 7:25 ja teise 19:25. Kolmandas geimis jäid võõrustajad taas Tartu Ülikool/Bigbankile alla, kogudes 15 punkti, vahendab volley.ee.

Avageimis seitsme punktiga säranud Nora Lember panustas tartlannade 3:0 (25:7, 25:19, 25:15) võitu 14 (+12) punkti, lüües 63-protsendilise efektiivsusega punktiks kümme rünnakut. Lisaks märgiti Lemberi arvele kaks blokipunkti ja kaks serviässa. Katariina Vengerfeldt, Ave Kuusk ja Annabel Huik lisasid üheksa punkti. Anna-Liisa Peetmaa kogus Gerardo's Toys/Neemeco särgis viis punkti.

Tartu naiskond pani võidule aluse hea rünnakuga, lahendades punktiks 48% sooritustest. Kaotajate rünnakuefektiivsus oli 20%. Samuti säras Tartu võistkond servil, kui seitsme vea kõrvale kogunes 11 ässa ehk servil jäädi nelja punktiga plussi. Koduvõistkond jäi servil kahe punktiga plussi, tehes kolm viga ja lüües viis ässa.

Kahemängulise veerandfinaalseeria korduskohtumine toimub 7. novembril kell 14 Tartu Ülikooli spordihoones. Poolfinaali pääsemiseks on vaja koguda kaks võitu. Kui mõlemad võistkonnad saavutavad ühe võidu, selgitab edasipääseja 15 punktini peetav kuldne geim.

Pühapäeval hakkavad poolfinaalkohta püüdma ka Barrus/Võru Võrkpalliklubi ja tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON, kui Võru Spordihoones pannakse pall mängu kell 16. Edasipääseja selgub 1. novembril Tuule spordihoones peetavas korduskohtumises. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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