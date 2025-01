Laine harjutab rahvusvahelises seltskonnas ja nõudliku treeneri käe all

Mäesuusataja Tormis Laine treenib Global Racing Ski tiimiga, kus peatreeneriks ameeriklane Paul Epstein. Teisipäeval-kolmapäeval võistleb Laine Austrias Schladmingis toimuval MK-etapil. Need on tema viimased stardid enne MM-i.

Laine kuulub rahvusvahelisse meeskonda. Eesti parima mäesuusataja kõrval harjutavad selles tiimis igapäevaselt veel sportlased kümnest erinevast riigist: Austriast, Austraaliast, Belgiast, Leedust, Itaaliast, Saksamaalt, Šveitsist, Kanadast ja USA-st.

"Tiimi nimi on Global Racing. Enamus poistest on Innsbruckis, Austrias. Seal, kus mina ka elan. Meil on rahvusvaheline tiim, see hooaeg on 13 sportlast," lausus Laine ERR-ile.

"Need on sellised kutid, kes on kas enda koondistest välja visatud või sellised nagu mina, kellel nii-öelda oma riigi koondist ei ole."

24-aastane Laine on seejuures Global Racingu tiimi noorim sportlane. Professionaalne keskkond tagab Lainele kvaliteetsed treeningud ja igapäevase hea sisemise konkurentsi, mis viib edasi.

"See on selline väga lahe tiim, sest kõik on sellised tüübid, kes on kuidagi süsteemivälised, kellele on öeldud, et sinust ei saa midagi. Ühesõnaga need on mehed, kes on juba maha kirjutatud," ütles Eesti mäesuusataja.

"Nüüd sealt tagasi tulla, siis see vajab väga tugevat mindset'i [meelestatust - ERR]. Kogu see tiim ja meie peatreener just seda süstibki. Meie oleme nii-öelda underdog'id [eeldatavad kaotajad] ja peame tegema rohkem tööd kui teised, et neist uuesti mööda panna või uuesti samale tasemele jõuda."

Laine sõnul on ameeriklasest peatreener Paul Epstein väga nõudlik ja rõhutab treeningutel, et mida rohkem teed, seda parem tulemus ka tuleb.

"Kuna meil selline lähenemine tiimis ongi mentaalselt, siis ta on väga karm ja nõuab meilt väga palju," kirjeldas eestlane. "Ma arvan, et see ongi ainuvõimalus sinna tippu jõuda. Kui me oleks kogu aeg rahul sellega, mis me teeme, siis see ei viiks kuhugile edasi."

Taustajõude on tiimil üksjagu ja Lainel on ka oma poolakast määrdemeister. "Meil on tiimis neli treenerit, meil on määrdemehed, minul on enda määrdmees, kes käib minuga kaasas. Treenereid, kellega konsulteerime, on neli - natukene erinevad arvamused ja erinevad perspektiivid," ütles Laine.

"Saab asju arutada, mis on väga hea minu arvates, et ei ole vaid üks arvamus, mis loeb. Treenerid omavahel arutavad ja treenerid koos sportlastega arutavad. Ja siis tuleb juurde veel üks füsioterapeut, kes vaatab ka, et oleksime terved ja värsked. Selline see meie tiim on."

2024/2025 hooaja Global Racing Ski Team mäesuusatajad

Christian Borgnaes (28a, Austria)

Andrej Drukarov (25a, Leedu)

Tim Gavett (26a, USA)

Patrick Kenney (27a, USA)

Harry Laidlaw (28a, Austraalia)

Tormis Laine (24a, Eesti)

Stefan Luitz (32a, Saksamaa)

Sam Maes (26a, Belgia)

Simon Maurberger (29a, Itaalia)​

Daniele Sette (32a, Šveits)

George Steffey (27a, USA)

William St-Germain (33a, Kanada)

Dries Van den Broecke (29a, Belgia)