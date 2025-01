Värske sprindimeister Pulles jätkab hooaja lõpuni, edasine on lahtine

Umbes kuu aega tagasi jättis Pulles selja taha magistriõpingud Alaskal asuvas Fairbanksi ülikoolis. Kokku tudeeris värske keskkonnajulgeoleku magister USA-s viis ja pool aastat.

Pingelise lõpetamisega seoses oli käesoleva hooaja algus konarlik. Aastavahetuse järel tekitavad tulemused aga meeldivat positiivsust: ette on näidata hõbemedal USA meistrivõistlustelt ja esikoht Põhja-Ameerika kontinentaalkarikasarja etapilt.

"Alguses oli suhteliselt raske, sest mul oli vaja kool lõpetada ja kogu see stress lihtsalt mõjutas mu unekvaliteeti, ma ütleks. Kolm nädalat oli raske öösiti magada," tunnistas Pulles ERR-ile. "Kuidagi stressi all olin, pluss Fairbanksist väljakolimine ka.

"Järjest paremaks on läinud. USA Nationalil [USA meistrivõistlused] lootsin küll võitu sprindis, aga tuli hoopis supertuuril võit. Aga ma ütleks, et päris hea. Tase USA-s on väga korralik. Väga paljud käisid just MK-del sõitmas pluss eelmise aasta juunioride finaalsõit oli kohal. Nii et päris hea tase."

26-aastane Pulles hindab Alaskal veedetud ülikooliaega väga kõrgelt ja soovitab sellist kogemust ka teistele. Karjääri seni vahest säravaimad sõidud 2023. aastal universiaadil teinud Pulles jätkab suusaspordis kindlasti veel tänavuse hooaja lõpuni.

"Viimased viis aastat on lihtsalt väga kuidagi mõnusalt läinud. Saanud kooli teha ja suusatada täpselt samal ajal. Aga nüüd päris elu tuleb peale," muigas ta.

Käesoleval hooajal on ees palju, mida püüda. "Sel aastal ei olnud ma enam ülikoolisarjas – seal on enamus seitse pool ja 20 kilomeetrit. Nüüd ma olen terve suvi keskendunud rohkem sprindile. MM on põhieesmärk. Pluss Tallinna MK ka."