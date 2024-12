Murdmaasuusatamise Eesti meistriteks tulid Roos ja Keidy Kaasiku

Henri Roos (Spordiklubi CFC) oli 10 km eraldistardiga vabatehnika sõidus poole distantsi peal lähimast konkurentsist enam kui 20 sekundi kaugusel ning ületas finišijoone ajaga 22.00,8, millega teenis esikoha.

"Ega need olud ei olnudki tegelikult keerulised," ütles Roos pärast vihmast sõitu. "Need vahed ongi piltlikult väiksed, aga mina suutsin selgelt kiirem olla ja viiendal ringil oli teada, et vahe on enam-vähem üle poole minuti. Siis oli selge, et täiesti surnuks ennast sõitma ei peagi."

Teise koha pälvis U-23 vanuseklassi võitja Olle Ilmar Jaama ajaga 22.30,7 (+29,9) ning esikolmikusse mahtus veel U-20 kategoorias esikoha teeninud Robert Sarapuu ajaga 22.41,4 (+40,6). Kõik esikolmikus lõpetanud mehed võistlesid Spordiklubi CFC alt.

Esikolmikule järgnesid U-20 vanuseklassis võistelnud Ralf Kivil (Emajõe Suusaklubi; +53,8) ning minuti sisse mahtus veel Albert Unn (MTÜ Karupesa Team; +54,3).

Naiste 5 km distantsil teenis esikoha Keidy Kaasiku (Ambla Spordiklubi), kes läbis distantsi ajaga 11.57,8. Teise koha pälvis Teesi Tuul (Eesti Spordiselts Põhjakotkas; +28,3) ning esikolmikusse mahtus veel U-20 kategooria võitja Kretel Kaljumäe (MTÜ Sparta Spordiselts; +51,6), kellele järgnes Teiloora Ojaste (MTÜ Karupesa Team; +56,4). Viienda koha pälvis U-23 klassis võidutsenud Õnnela Rodendau (MTÜ RR Suusaklubi; +1.00,8).