Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

Pajuri võiduajaks mõõdeti 1:47.15 ning finišijoonel edestas ta Josten Vaidemit (Fixus) 14 sekundiga. Kolmanda koha teenis Peeter Tarvis (Veloteek), kes jäi juba kolme minuti ja kuue sekundi kaugusele. "Sõitsime Josteniga kohe alguses eest ära ja tulime nii lõpuni," ütles Pajur. Vaidem lisas: "Mul oli väga raske. Olen juba teist nädalat haige olnud, kuid õnneks istusin ikka Markuse taga ära ja vahepeal suutsin teda natuke abistada. Lõpus ei olnud midagi teha, ta oli täna ikka tugevam."

Naiste seas käis rebimine eelmise etapi võitja, soomlanna Karoliina Leinoneni (Tartu Rattaklubi) ja Triin Rasti (Velohunt Sparta naiskond) vahel. Oma paremuse pani lõpuks teist etappi järjest maksma Leinonen ajaga 2:05.09. Rast kaotas soomlannale kolme minuti ja 28 sekundiga. Kolmanda koha pälvis Janelle Uibokand (Astro Baltics; +6.42).

"Oli võrdlemisi raske, sest olin eelmisel nädalal kohe täitsa voodihaige," ütles Rast. "Teadsin, et pean singlile saama võimalikult ees ja pidasin seda tänase päeva finišiks. Sain sinna heal positsioonil ja edasi hoidsin seda kohta. Liikusime Karoliinaga Palukülani ühes grupis, aga seejärel, kui ta vajutas, siis ei olnud mul enam midagi vastu panna.

Hansgrohe kiirenduskilomeetril olid parimad Taavi Kannimäe (Hawaii Express meeskond) ja Leinonen, LOOK mäefinišis ja Jetoil vahefinišis võidutses Pajur. Kiireimad tiimid olid Hawaii Express meeskond ja Velohunt Sparta naiskond.

Europark Estonian Cup üldarvestuses jätkavad liidritena Kirill Tarassov (Murla Team) ja Leinonen.

23,3-kilomeetrisel Gardena poolmaratonil võidutses Edvin Jürgen (57.18; Viljandi Rattaklubi), jättes selja taha eelmise etapi võitja Kevin Teeääre (Kalevi Jalgrattakool; +0.00). Kolmanda koha sai Kaarel Laansoo (Kalevi Jalgrattakool; +0.01). Tüdrukutest olid parimad Anni Adele Ots (KJK-Komo Tüdrukud; 1:01.39), Carola Hirv (Hawaii Express naiskond; +0.08) ja Melissa Kivi (Hawaii Express Kuressaare Naised; +0.24). Vichy liidrisärgid jätsid enda selga Teeäär ja Ots

Kommipommi lastesõitude parimad olid Karolina Lilenbach (Porter Racing) ja Carl Christer Irbe (Kalevi Jalgrattakool). Liidritena jätkavad Gregor Kiis ja Eliise Vuin (CFC Spordiklubi).

Europark Estonian Cup rattamaratonide sarja kolmas etapp on esimest korda peetav Rapla Linna Rattamaraton, mis peetakse 2. juulil.