Hambidge ohustas tõkkejooksus Eesti rekordit

20-aastane Hambidge tuli 400 meetri tõkkejooksus Eesti meistriks ajaga 56,16, jäädes enda nimele kuuluvale Eesti rekordile alla kõigest 16 sajandikuga. Konkurendid jäid Hambidge'ist selgelt maha: Bianca Maria Vuks (TÜASK) tuli teiseks ajaga 1.01,50 ja Elisabeth Kõiv (Pärnu Kalevi KJK) pälvis kolmanda koha 1.03,75-ga. Meeste seas moodustasid esikolmiku Johann-Martin Torim (SK Elite Sport; 53,50), Rasmus Tibar (SK Fortis; 54,17) ja Andres Leppsoo (TÜASK; 54,30).

Henri Sai (SK Altius) tegi kuldse duubli 100 ja 200 meetri jooksudes. Laupäeval saavutas Sai esikoha 100 meetris ja pühapäeval napsas ta meistritiitli pikemal distantsil, finišeerides ajaga 20,95. Kahvatumate medalitega pidid leppima Andreas Kase (KJK Järvala; 21,72) ja Rain Kirsipuu (TÜASK; 21,83). Naiste võistlusel ei tulnud starti laupäeval 100 meetris kindla võidu võtnud Ann Marii Kivikas. 200 meetri Eesti meistritiitli teenis Terje Meister (Audentese SK; 24,60), edestades üheksa sajandikuga Kristin Jõgevat (KJK Lõunalõvi). Kolmanda koha sai Krettel Klaar (Audentese SK; 25,09).

800 meetri jooksudes panid oma paremuse maksma Rasmus Kisel (Audentese SK; 1.49,70) ja Kelly Nevolihhin (KJK Vike; 2.08,77). 5000 meetri jooksus saavutasid kindlad võidud Morten Siht (VAK Staier; 14.29,29) ja Liis-Grete Hussar (SK Kuldne Tervis; 16.31,55). Sama pikal käimisdistantsil oli naistest parim Laura Patlep (SK Sventa; 27.52,53) ning meeste seas tuli Eesti meistriks Richard Viks (Tartu SS Kalev; 22.09,15). Meeste võistlusel osales eksperimendi korras ka Õhtulehe sporditoimetuse juht Mart Treial, kes täitis oma eesmärgi ehk läbis distantsi vähem kui poole tunniga. Lõpuaeg 29.20,89 tõi talle nelja osaleja konkurentsis neljanda koha.

Kaugushüppaja Liisa-Maria Lusti (TÜASK) ületas kahel korral kuue meetri joone, pälvides võidu avakatsel hüpatud 6.36-ga. Talle järgnesid Terje Meister (Audentese SK; 6.04) ja Elsa Puu (TÜASK; 5.94). Meeste seas võidutses kindlalt Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev), kelle parim hüpe 7.68 sündis viimases voorus. Rasmus Jaanson (SK Elite Sport) sai 7.26-ga teise koha ja Rasmus Roosleht (Tallinna KJK Kalev) oli 7.24-ga kolmas.

Karmen Bruus (Tartu SS Kalev) tuli naiste kõrgushüppes oodatult võitjaks oma hooaja tippmargiga 1.85. Hõbemedali sai kaela Marleen Ritari (SK Elite Sport; 1.79) ja pronksise autasu teenis Maarja-Liisa Nurja (Tartu SS Kalev; 1.73). Meeste võistlusel jäid Aivar Ellam (KJK Vike) ja Hendrik Lillemets (KJK Saare) mõlemad pidama 2.06 peal ning varasemate katsete võrdlus andis meistritiitli Ellamile. Kolmandaks tuli Kristen Robin Mast (KJK Lõunalõvi; 2.03). Võistlustules oli ka kümnevõistluse valitsev Euroopa meister Johannes Erm (SK Leksi 44), kes ületas 1.90 ja 1.95 esimese hüppega, ent seejärel 2.00-st jagu ei saanud. Kokkuvõttes jäi Erm jagama kuuendat kohta.

Erm pani end proovile ka kuulitõukes, kus lõpetas 13.87-ga viimasel ehk seitsmendal kohal. Meistritiitli pälvis Andri Matrov (Tallinna KJK Kalev) avavoorus tõugatud 17.10-ga. Üle 15 meetri tõukasid veel Sten Erik Iir (Tartu SS Kalev; 15.60) ja Tristan Aik Sild (Treeningpartner; 15.27). Naiste võistlusel tuli kuldmedalile Kai-Melli Kapten (KJK Järvela) 14 meetri ja 44 sentimeetri pikkuse sooritusega. Teise koha sai Monica Vainola (Nõmme KJK; 14.21) ja kolmanda koha Linda Kivistik (Saaremaa SK Linda; 12.98).

Iir astus lisaks kuulitõukele pjedestaalile veel kettaheites, kus võttis võidu 58.85-ga. Hendrik Kookmaa (Saue KJK; 52.90) hõivas teise koha ja Priidu Niit (Audentese SK; 51.42) oli kolmas. Naiste vasaraheites võidutses Anna Maria Ceh (Tallinna KJK Kalev) tulemusega 63 meetrit ja 11 sentimeetrit. Hõbemedali teenis Kati Ojaloo (KJS Sakala; 60.53) ja pronksi Maris Niit (Tallinna KJK Kalev; 54.58). Naiste teivashüppes alistas Marleen Mülla noore konkurendi Alika Inkeri Moseri. Mülla võidutulemuseks kujunes 4.55, Moser piirdus 4.30-ga. Pronksmedali sai kaela Eva Kutman (3.60).

Kümnevõistluses krooniti Eesti meistriks Andreas Trumm (TÜASK) 7427 punktiga (11,20 - 6.71 - 12.78 - 1.86 - 49,04 - 14,81 - 40.97 - 5.06 - 47.14 - 4.46,49). Seitsmevõistluse võitis Lilijan Neerot (Audentese SK) 4552 punktiga (14,91 - 1.59 - 9.77 - 25,93 - 5.24 - 23.40 - 2.31,08).

Viimase alana kavas olnud 4x100 meetri segateatejooksus saavutas esikoha Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (TÜASK) võistkond rahvusrekordit tähistanud ajaga 43,57. Koosseisu kuulusid Andreas Varter, Liisa-Maria Lusti, Rain Kirsipuu ja Johanna Aedma.