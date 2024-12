Nurmsalu: las tulevad Ilvesel praegu kehvad hüpped ära

Artti Aigro. Selgelt korralik pauk hooaja alustuseks. Kas see oli anomaalia või mitte?

Kaarel Nurmsalu: See ei olnud anomaalia. Ta näitas eelmisel nädalal Lillehammeris, et on väga heas hoos. Lillehammer oli kodumägi, selles mõttes ei saanud kõike väga tõepähe võtta. Teisalt ta jälle ei õnnestunud seal. Täna olid olud head, heitlikud. Artti võttis nendest oludest maksimumi ja tulemus tuli ka. Tänaseks tema parim.

Kaarel Nurmsalu ei ole oma koha poolest enam Eesti parim suusahüppaja. Kas kripeldab ka natuke?

KN: Õnneks mitte! Artti on nii andekas sportlane ja üks korralik treeningaasta Norras tugevate treenerite ja tiimikaaslastega ja tulemus on selline... ma kaldun arvama, et see ei jää tal selle hooaja parimaks tulemuseks.

Millest on tulnud see kvalitatiivne hüpe. Millest tunned, et ta on teinud õigesti?

KN: Ma arvan, et see, et ta Lillehammeris koha peal on ja tee püsivalt, süsteemselt ühte ja sama tööd. See on täna näidanud, et toimib ja nii palju, kui ma kuulnud olen, sisekliima Norra koondises on ka väga meeldiv. Kui eelmine aasta oli pisut probleeme ja Alexander Stöckl ei tahtnud ise ära minna, siis täna on uus peatreener, mis on toonud mõnusa õhkkonna ja tänu sellele on areng olnud väga hea.

Rukalt liigume korraks lõunapoole. Kontiolahtis aasta esimene laskesuusatamise maailma karika etapp. Algas pisut kummaliselt - teatesõitudega. Meil ka hästi kahetine - ühtpidi nagu tuli ja siis kaks... ei saa öelda, et piinlikku, aga ikkagi rasket teatesõitu, kus me ei jõudnud finišisse. Kuidas me seda hooaega alustasime?

Margus Ader: Mõlemas päevas midagi, mida võiks lugeda hindele "neli" ja mida võiks lugeda hindele "mitterahuldav". Kui aastas on neli kuud laskesuusatamist ja see konkurents on tihe, siis on meil selliseid päevi olnud päris palju. Kui võrrelda eelmise aastaga, siis need kaks asja on hindele "neli", on paremad kui eelmisel aastal maailma karikasarjas tegime. Kui eelmine aasta oli paar etappi, kus me ei saanud teatevõistkondi välja panna nii meeste kui ka naiste poole pealt, sest meil pinki ei ole - ei ole varuvõistlejaid, keda üldse starti saata -, siis nüüd vähemalt olime stardis. Tegime täpselt nii nagu protokollid näitavad. Aga loomulikult ei tahaks keegi minna trahviringile ja keegi ei lähe sinna meelega. Keegi ei lase meelega mööda. Aga lõppkokkuvõttes näitab see ikkagi meie hetkeseisu. Eks peame oma maailma karika etappi ootama nagu eelmisel aastal kulgesid maailmameistrivõistlused. Meil on vaja ikkagi sajaprotsendilist õnnestumist, et jõuda maailmas esikuuikusse.

Eesti laskesuusatamine. Kas näed esimese nädala põhjal, et edu baseerub puhtalt naiste koondisel?

MA: Suuresti võiks kahe võistluse põhjal nii öelda, aga ma muidugi tahaks näha, et ka mehed suudavad teha. Eelmise aasta MM, Kristo [Siimeri - ERR] hea esitus, teatesõidu hea esitus, kus peale teist etappi oli kõik väga ilus veel... et mehed ikka suudaks ka sel aastal midagi sellist pakkuda. Mina usun sellesse.

Kristjan Ilves Rukal - jälle hästi kahetine nädalavahetus. Ühtpidi tuli ja teistpidi oli ka palju, mida me ei tahtnud näha. Hakkame pihta hüpetest. Kas seal on praegu mingi generaalne probleem, mis teda vaevab?

KN: Ei usu, et see probleem on nii suur. Tema tehnika on viidud üsna kriitiliseks ja ka hoovõtt on üsna kriitiline. Kui väsimus tuleb peale, siis kriitilises seisus hakkavad asjad hapuks minema. Kristjanil see kahjuks sel nädalavahetusel juhtus. Tema hoovõtuasend ei olnud päris see, kus oleks võimalik rahulikku ja loogilist tõuget teha. Pisut oli sellist rabistamist ja võib-olla Kristjani enda puhul natuke ebakindlust. Ta peaks hüppemäel iseendasse rohkem uskuma ja ta teab väga hästi tegelikult, kuidas seda teha. Oli selline ebaõnnestunud nädalavahetus ja tegelikkuses las olla. Las tulevad praegu kehvad hüpped ära - nagu korvpallurid viskavad soojendusel mööda ära ja siis mängus lähevad sisse.

Kas Lillehammeris võib kõik olla pöördunud?

KN: Kindlasti! Sest Kristjan on treeninud pigem sellistel mägedel nagu Lillehammer. Ruka-laadset mäge maailmas teist põhimõtteliselt ei olegi. Ta on väga omamoodi mägi. Lillehammer on uue stiili mägi, sobib kindlasti Kristjanile rohkem. Ta on seal palju hüpanud ja saab tõenäoliselt seal ka treenida. Ma ei näe põhjust muretseda.

Ja suusapool ilmselt parem kui iial varem.

KN: Raju! Väga äge. Täna katkise käega ja läbi valude. Ta ei pidanudki seda sõitu võitma, sest see on ikkagi suurem osa hüpete võistlus, aga väga-väga suusasõit kõigil kolmel päeval.

Kiired eelvaated uuele nädalale. Nüüd ka laskesuusatamises individuaalsed võistlused. Mis kohti tahad näha?

MA: Mina ootan seda, et esiteks jõuaks mehed punktidele ja naistest tuleks top 20 kohti.

Artti Aigro puhul Wislas ja Kristjan Ilvese puhul Lillehammeris - mida ootad?

KN: Süües kasvab isu! Ma arvan, et alla top kümne kumbki mees ei mõtle. Kristjan pigem poodiumile, Artti sinnasamasse kanti kus praegu. Aga mõlema mehe puhul on täna juba kõik võimalik.