Ilves proovivooru kaheksandast kohast: saan ennast juba ise riidesse panna!

Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas Norras Lillehammeris toimuval MK-etapil reedesel normaalmäe proovivõistlusel kaheksanda koha ning kinnitas ERR-ile, et on Rukal saadud käevigastusest paranemas.

Ilvese jaoks ei alanud MK-hooaeg Rukal nädala eest kergelt: proovivõistlusel alt läinud Ilves sai reedesel võistlusel 17. koha, laupäeval läks ta suusarajale 27. kohalt ning lõpetas võistluse 21. kohaga, kuid kukkus eelviimasel ringil ning vigastas vasakut rannet.

Lillehammeris näitas Ilves reedesel proovivõistlusel 91,5-meetrist hüpet ning 113,4 punkti andis talle koos sakslase Julian Schmidtiga kaheksanda koha. Parimat hüpet näitas Jarl Magnus Riiber, kes teenis 98,5 meetri pikkuse õhulennu eest 126,4 punkti ehk juhul, kui laupäeval mäele minna ei saa, alustaks ta suusasõitu eestlasest ja sakslasest 33 sekundit varem.

"Mis juhtus Rukal, oli kõik pigem peas kinni. Selgelt on näha, et siin on hüpetel rohkem energiat, aga ikka on näha natuke roostet," tõdes Ilves Lillehammeris ERR-iga rääkides. "Kõik ei ole veel nii sujuv ja vaba, mitu head meetrit on veel varu, aga paremuse suunas on kindlasti läinud. Homme peab lihtsalt tegema oma asja ja võtma veel grammi võrra rahulikumalt, tegelikult on asjad okeid," lisas ta.

Rukal teenis Ilves pühapäeval vigastuse kiuste kümnenda koha, kuigi tunnistas, et käsi valutas päris tugevalt ning suusarajale minek kindlasti kaasa ei aidanud. Nüüd ütles eestlane, et käsi on paranemas.

"Saan ennast juba ise riidesse panna ehk hüppevarustuse selga, mis on positiivne," muigas ta. "Suusatamist ma ei oska veel kommenteerida, täna teeme ettevalmistava trenni ja siis on näha, kuidas tugevamale liigutusele allub. Hüppe ajal ei sega, lihtsalt kõik võtab kauem aega - valmispanek, klambrite kinnitamine. Pärast saab keegi aidata, see on tüütu, aga pole maailma lõpp."

Ilves rääkis Ruka võistluse järel, et suusahüpete osas on peas lühis, sest teeb kehaga üht asja, ent tunnetab teist. Proovivooru järel kinnitas eestlane, et ka see on paremuse poole liikumas. "Näen, et muutus on suur just hoovõtus. Sellest asendist annab korralikke hüppeid teha küll. Loodan, et suudan rahulikult hüppe ära teha ja olla konkurentsis," tõdes ta.

Kahevõistluse MK-hooaeg jätkub laupäeval Lillehammeris normaalmäe võistlusega. ETV otseülekanne hüppevõistluselt algab kell 11.10 ning murdmaasõidust neli tundi hiljem. Pühapäeval võisteldakse Norras suurel mäel.