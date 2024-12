Suurepärane suusasõit tõstis Ilvese MK-etapil viiendaks

Kindla liidrina 10 km suusasõitu alustanud Jarl Magnus Riiber läks kodurajal kiirelt oma teed, poolel maal kaotasid Johannes Lamparter ja Julian Schmid talle 57 sekundiga ning neli meest neile omakorda umbes kümme sekundit. 12. kohalt alustanud Ilves kuulus 11-pealisse gruppi, mis jäi Riiberist maha pooleteise minutiga ning heitles kaheksanda koha nimel.

Kolm austerlast - Martin Fritz, Thomas Rettenegger ja Franz-Josef Rehrl - ning norralane Espen Björnestad püüti järgmise paari kilomeetriga suure grupi poolt kinni ja nii algas võitlus neljandale kohale.

8,8 km vaheajapunktis tegid Ilves ja Jens Luraas Oftebro aga otsustava spurdi ning läksid jälitajatelt eest, finišisirgel oli norralane siiski parem ja nii jäi Ilvese saagiks viies koht. Oftebro kaotas neljandana Riiberile 54 ja Ilves viiendana 57,6 sekundit.

Viimasel ringil käigu välja võtnud Riiber edestas lõpuks Schmidi ja Lamparterit 36,7 sekundiga, fotofiniš andis teise koha sakslasele ning kolmanda Lamparterile. Etapivõit tõstis Riiberi ka MK-sarja üldliidriks.

Hüppevoor:

Ilvese laupäevane hüpe kandus 89 ja poole meetri peale, mis andis talle neljapunktise tuulekompensatsiooni toel 112,5 punkti ning 12. koha.

Jarl Magnus Riiber oli kodupubliku ees mees omast klassist, kui tema 101-meetrine hüpe oli järgmistest parimatest seitse meetrit pikem ning norralane alustab suusasõitu kindla liidrina.

Ilvesel ei ole kehv seis, sest teiseks tulnud Franz-Josef Rehrl kaotab Riiberile 44 sekundit, Ilves talle omakorda 38 sekundit. Riiberi selja taga mahuvad 63 sekundi sisse 19 meest ehk norralase järel võib rajal tekkida üks suur grupp.

"Ei ole seda vabadust, mida sooviksin: hüpe on ikkagi kangutamine, liiga agressiivne pärast otsa ja vaatasin, et sain taganttuult ka nuki pealt omajagu, mis ei aita ka kaasa," sõnas Ilves hüppe järel ERR-ile.

"Suusatajatel on täna suur eelis. Raske on öelda, kas tuleb pundis sõit või mitte, sest rada ei soosi seda. Tuleb välja pigistada, mis kehas on," lisas ta.

Ilvese laupäevane hüpe:

Enne võistlust:

Ilvese jaoks ei alanud MK-hooaeg Rukal nädala eest kergelt: proovivõistlusel alt läinud Ilves sai reedesel võistlusel 17. koha, laupäeval läks ta suusarajale 27. kohalt ning lõpetas võistluse 21. kohaga, kuid kukkus eelviimasel ringil ning vigastas vasakut rannet.

Lillehammeris näitas Ilves reedesel proovivõistlusel 91,5-meetrist hüpet ning 113,4 punkti andis talle koos sakslase Julian Schmidtiga kaheksanda koha.

"Mis juhtus Rukal, oli kõik pigem peas kinni. Selgelt on näha, et siin on hüpetel rohkem energiat, aga ikka on näha natuke roostet," tõdes Ilves Lillehammeris ERR-iga rääkides. "Kõik ei ole veel nii sujuv ja vaba, mitu head meetrit on veel varu, aga paremuse suunas on kindlasti läinud. Homme peab lihtsalt tegema oma asja ja võtma veel grammi võrra rahulikumalt, tegelikult on asjad okeid," lisas ta.

Ilves rääkis, et suusatamise ajaks kannab ta vasakul käel ortoosi, et näpud võimalikult sirged püsiksid. "Täna (reede - toim) on esimene päev, kus ma ei ole valuvaigisteid võtnud. See on hea märk, kaks ööd on magada ka saanud normaalselt," ütles ta.

Pärast keerulist avaetappi Rukal Ilves MK-sarjas esikümnesse ei mahu, juhib sakslane Vinzenz Geiger, kellele järgneb kõhuprobleemide küüsis vaevlev Jarl Magnus Riiber.