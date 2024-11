Zverev näitas finaalturniiril Alcarazi vastu võimu

Hooaja lõpus suurepärase hoo sisse saanud Zverev ja Alcaraz pidasid avasetis maha tasavägise lahingu, kus kumbki mees teisest eralduda ei suutnud. Võitja selguski lõppmängus, kus sakslane 5:2 juhtima läks ning siis teisel võimalusel 7:5 võidu vormistas.

Zverev alustas teist setti murdega ning asus siis 2:0 juhtima ja kuigi Alcaraz ei lasknud sakslast kaugele ette, säilitas Zverev seti vältel eduseisu ning lõpetas alagrupiturniiri 7:6 (5), 6:4 võiduga.

Zverev lõi ligi kaks tundi kestnud kohtumise vältel üheksa ässa ja tegi ühe topeltvea, Alcaraz sai hakkama kuue ässaga ja topeltvigadega ei patustanud. Zverevil kogunes äralööke 29 ning Alcarazil 26, aga sakslane tegi 25 lihtviga ning hispaanlane 34. Murdevõimalustega mehed ei säranud, Zverev kasutas üheksast võimalusest ära ühe, Alcarazil oli kaks võimalust, aga ei realiseerinud kumbagi.

27-aastane Zverev võitis alagrupiturniiril kõik kolm mängu ning läheb poolfinaalis vastamisi ameeriklase Taylor Fritziga (ATP 5.). Sel hooajal on sakslane võitnud koguni 69 matši, maailma esireketist Jannik Sinnerist ühe võrra enam. "Mul on olnud kolm fantastilist kohtumist. Olen kolm-nulliga õnnelik, aga poolfinaal tuleb keeruline. Taylor on mind slämmidel alistanud, seega oota põnevusega," ütles Zverev.

Viimane poolfinalist selgub reede õhtul, kui omavahel lähevad vastamisi Casper Ruud (ATP 6.) ning Andrei Rubljov (ATP 8.). Zverevi kahesetiline võit avas esimesed kaks matši kaotanud Rubljovile ukse, aga venelane vajab Ruudi vastu kindlat võitu, et geimivõitude protsendiga edasi pääseda. Rubljov peab võitma kahes setis ja ei tohi norralasele loovutada enam kui seitse geimi. Kui Ruud võidab ühe seti, pääseb ta setivõitude protsendiga poolfinaali, kus ootab ees Sinner.

Alcarazil pole enam matemaatilist võimalust John Newcombe'i nimelisest alagrupist edasi pääseda.