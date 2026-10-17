Davidovich Fokina sai poolfinaalis Zverevist jagu

Maailma teine reket Zverev ning edetabeli 26. real paiknev Davidovich Fokina pidasid maha tasavägise avaseti, kuid Zverev võitis seisult 4:5 kolm geimi järjest, vormistades murdega 7:5 võidu. Teine sett kulges suuresti sama stsenaariumi järgi, kuid sel korral teenis Davidovich Fokina 4:4 eduseisult kaks järjestikust geimivõitu.

Otsustavas setis tormas hispaanlane kiirelt juhtima 3:0 ning hoidis seejärel Zverevit vähemalt kahe geimi kaugusel. Sakslane tõrjus 2:5 kaotusseisul kaks matšpalli, aga hispaanlane realiseeris järgmises geimis ning vormistas sellega 5:7, 6:4, 6:3 võidu.

"Teadsin, et kui püsin terve matši lahingus, saan oma võimaluse ja kasutasin selle teises setis ära. Kolmandas setis olin füüsiliselt temast parem, varane murre andis mulle jõudu juurde. Ma ei keskendunud nii väga tulemusele, sain mängu nautida," rääkis suve lõpus vigastada saanud hispaanlane. "Seda sporti teha on suur privileeg. Jõudsin vigastuspausi ajal päris palju mõelda, mida tulevikus teha tahan."

Ilmselt tal plaanides võimalikult palju turniire võita ning pühapäeval saab ta võimaluse kas Daniil Medvedevi (ATP 5.) või Rafael Jodari (ATP 13.) vastu seda teha.