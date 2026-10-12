Alcarazi kaotus Shanghais tegi Zverevile kingituse

Maailma edetabeli 39. real paiknev Bergs võitis avasetis 4:5 seisust kolm geimi järjest ning vormistas sellega setivõidu. Teises setis vahetasid mehed Alcarazi juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:5, mil belglasel õnnestus murda, aga hispaanlane vastas samaga ja viis mängu tie-break'i. Seal oli Bergs kindlam, vormistades kokkuvõttes 7:5, 7:6 (4) võidu.

27-aastase Bergsi jaoks oli see kolmas võit esikümne mängija üle, kolmanda reketi alistamine läheb kirja karjääri suurima võiduna. "See pole minu jaoks lihtne olnud. Mul on [tippude] vastu nii palju austust ja olen selle üle uhke, aga see jääb nende vastu mängides ette," tõdes belglane.

"Mida rohkem kogemust nende vastu saad, seda tavapärasemaks see kõik läheb. Sellises momendis tunned ainult kergendust. Tunnen, et suudan nüüd neid mehi alistada, mitte ainult nende vastu mängida," lisas Bergs, kes kohtub kaheksandikfinaalis kas Valentin Vacherot' (ATP 14.) või Tommy Pauliga (ATP 17.).

Alcarazi kaotus tähendab ühtlasi, et Alexander Zverev (ATP 2.) lõpetab aasta maailma esireketina. Algselt oli vaja tal selle kindlustamiseks Shanghais poolfinaali jõuda. Tänavu nii Prantsusmaa kui ka USA lahtised võitnud Zverevil on võimalus maailma edetabeli tippu kerkida novembri alguses.