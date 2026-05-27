Sinner sai 30. võidu järjest

Sinner servis veidi üle kahe tunni kestnud mängus kaheksa ässa, võitis esimeselt servilt 80 protsenti punktidest, sooritas 21 lihtvea kõrval 40 äralööki ning ei seisnud matši jooksul silmitsi ühegi murdepalliga.

Maailma esireket on alates märtsi alguses toimunud Indian Wellsi turniirist võitnud 30. matši järjest. Järgmises ringis ootab teda argentiinlane Juan Manuel Cerundolo (ATP 56.), kes sai 6:2, 7:6 (0), 7:6 (7) võidu britt Jacob Fearnley (ATP 125.) üle.

Naiste üksikmängus kulus tiitlikaitsjal Coco Gauffil (WTA 4.) tund ja 22 minutit, et saada avaringis 6:4, 6:0 jagu maailma edetabeli 75. numbrist Taylor Townsendist. Neljandana asetatud Gauffi järgmiseks vastaseks on kvalifikatsioonist alustanud Egiptuse esindaja Mayar Sherif (WTA 129.), kes lülitas 7:5, 6:4 võiduga konkurentsist välja ungarlanna Dalma Galfi (WTA 115.).

Viiendana asetatud Jessica Pegula (WTA 5.) piirdus aasta teisel slämmiturniiril ühe matšiga, kui kaotas austraallannale Kimberly Birrellile (WTA 83.) 6:1, 3:6, 3:6.