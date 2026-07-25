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Sinner ja Djokovic loobusid Montreali turniirist: midagi peab muutuma

Tennis
Jannik Sinner ja Novak Djokovic
Jannik Sinner ja Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Tennise maailma esireket Jannik Sinner ning edetabeli seitsmendal real paiknev Novak Djokovic teatasid, et ei osale Montrealis toimuval Masters-sarja turniiril.

Kõrgeima kategooria turniiri Montrealis peetakse üheks USA lahtiste meistrivõistluste eelturniiriks, kuid nagu ka eelmistel aastatel, jätavad mõned maailma tipud selle vahele.

Maailma edetabeli kolmandaks langenud Carlos Alcaraz jätab turniiri randmevigastuse tõttu vahele, aga reedel teatasid ka Sinner ja neli korda Montrealis võidutsenud Djokovic, et sel hooajal ei osale. Sama kolmik ei osalenud ka mullu, lisaks jättis toona turniiri vahele naiste esireket Arina Sabalenka. Djokovic ei ole Montrealis mänginud alates 2018. aastast.

"Kaalusime meeskonnaga kõik asjaolud läbi ja tegime otsuse Montreali turniirist loobuda," teatas Sinner. "Sellist tähtsat turniiri vahele jätta pole kunagi lihtne, aga usume, et see on minu tervise jaoks parim otsus. Olen pettunud, et ei saa sinna minna, loodetavasti saan tulevikus Montreali külastada."

Tennisistid on juba mitu aastat kurtnud liigselt koormava võistluskalendri üle ning Montreali turniiri korraldajad avaldasid teate, milles tundsid muret tennise tuleviku üle. "Oleme väga pettunud, et Jannik ja Novak ei liitu meiega sel aastal, eriti kuna nad jätsid vahele ka mulluse turniiri Torontos," ütlesid korraldajad pressiteates. "Me austame nende otsust ja mõistame, et sellise graafikuga peavad nad oma tervise eest hoolitsema."

"Samas tunneme, et viimase hetke äraütlemised tõstavad esile suurema probleemi," lisasid korraldajad. "Mastersi turniirid on ATP tuuri lipulaevad, fännid tahaksid näha maailma paremaid omavahel võistlemas. Arutame juba ATP-ga, kuidas seda olukorda lahendada."

Suur osa Masters-sarja turniiridest on venitatud 12 päeva pikkuseks. Lisaks toimub Montreali turniir nädal enne Cincinnati Masters-sarja turniiri ning augusti lõpus saab alguse hooaja viimane slämmiturniir, USA lahtised.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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