Sinneri teekond USA lahtistel tuleb keeruline, Swiatekil oli loosiõnne

Järgmisel esmaspäeval saab alguse tennisehooaja viimane slämmiturniir, kui New Yorkis peetakse USA lahtised. Meeste esireket Jannik Sinner sai päris keerulise loosi, naiste esireket Iga Swiatek üritab eelmise aasta unustada ning tunamullust turniirivõitu korrata.

Sinner võidutses äsja Cincinnatis toimunud kõrgeima kategooria turniiril, kuid vaid päev hiljem selgus, et 23-aastane itaallane oli kevadel põrunud kahes dopingutestis. Siiski selgus, et Sinner tarvitas keelatud ainet väga väikeses koguses ning kogemata, kuid tennisemaailm on viimase nädala jooksul dopingust ning sellega kaasnevatest karistustest palju rääkinud.

Maailma esireket saab nüüd taas aga mängimisele keskenduda, kuid peab USA lahtistel oma karjääri teist slämmivõitu jahtides läbi käima päris keerulise teekonna.

Sinneri esimene vastane peaks olema tema jaoks kindel võit, kuid juba kolmandas ringis võib ta vastamisi minna Nicolas Jarry (ATP 26.) või Stan Wawrinkaga (ATP 179.). Neljandas ringis oodatakse kohtumist maailma 14. reketi Tommy Pauliga, veerandfinaalis Daniil Medvedev (ATP 5.), poolfinaalis Carlos Alcaraz (ATP 3.) ning finaalis tiitlikaitsja Novak Djokovic (ATP 2.)

Djokovic läheb favoriitide edu korral neljandas ringis vastamisi mullu poolfinaali jõudnud kohaliku mehe Ben Sheltoniga (ATP 13.), veerandfinaalis juba Andrei Rubljoviga (ATP 6.) ning poolfinaalis Alexander Zvereviga (ATP 4.).

Sel aastal Prantsusmaal ja Wimbledonis võidutsenud maailma kolmas reket Alcaraz läheks favoriitide edu korral veerandfinaalis vastamisi poolaka Hubert Hurkacziga (ATP 7.).

Naiste esireket Iga Swiatek sai turniiri alguseks õnneliku loosi, kuid veerandfinaalis peaks ta vastamisi minema äsja Cincinnatis finaali jõudnud Jessica Pegulaga (WTA 6.). Sellele järgneks poolfinaalis kohtumine maailma neljanda reketi Elina Rõbakinaga (WTA 4.).

Naiste turniiril asub tiitlit kaitsma mullu kodupubliku ees karjääri esimese slämmivõidu teeninud Coco Gauff (WTA 3.), kelle teekond viiks ta poolfinaalis vastamisi mullu finaalis kaotanud Arina Sabalenkaga (WTA 2.).

Avaringis paistab silma ka kohtumine lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 10.) ning endise maailma esireketi Naomi Osaka (WTA 85.) vahel. Kahel korral New Yorkis võidutsenud Osaka mängib USA lahtistel pärast emaks saamist esimest korda.

Austraalia lahtised algavad 26. augustil ning saavad lõpu 8. septembril.