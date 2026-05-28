Kurnatud Sinner ilma ei süüdista: asi oli minus, ma ei tundnud end hästi

Pariisi ülikindla suursoosikuna saabunud maailma esireketi Jannik Sinneri Prantsusmaa lahtiste slämmiturniir lõppes neljapäeval teises ringis, kui itaallane kaotas Argentiina neljandale reketile Juan Manuel Cerundolole 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Sinner võitis kaks esimest setti kindlalt ja juhtis kolmandas 5:1, aga hakkas end siis halvasti tundma ning Cerundolo võitis koguni 18 punkti järjest. Maailma esireket ei taastunud ka pärast meditsiinilist pausi ning matši viimasest 20 geimist võitis argentiinlane 18.

"Tundsin äkitselt peapööritust. Üritasin edasi servida, aga mul polnud energiat," rääkis Sinner kaotusele järgnenud pressikonverentsil. "Neljandas setis lasin end natuke lõdvemaks ja üritasin energiat viiendasse setti jätta, aga ma ei suutnud seal servi hoida ja edasi läks allamäge."

"Ma ei tundnud end täna hommikul eriti hästi, üritasin pallivahetusi lühikestena hoida," jätkas maailma esireket. "Mängu alguses tabasin palli puhtalt, väga hästi, siis tuli aga sein ette ja oli kõik."

Kuigi Pariisis on praegu tavatult kuum ja Roland Garrosi tennisekompleksis oli mängu ajal 33 soojakraadi, ei soovinud Sinner kaotust temperatuuri kaela ajada. "Oli küll soe, aga mitte hullumeelselt. Tundsin, et selle temperatuuriga oli võimalik mängida küll. Ma ei saa kuumuse ega ilma taha pugeda. Asi oli täna minus, aga seda juhtub," sõnas Sinner.

"Ma ei mäleta, millal end viimati nii nõrgalt tundsin, aga nii on. Üritasin mängus püsida ja see oli maksimum, mida suutsin endast anda," lõpetas maailma esireket, kellel lõppes kaotusega 30-mänguline võiduseeria.

Toimetaja: Anders Nõmm

