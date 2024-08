Djokovic sai edasi, nulliga võidetud avasett varasemat võitjat ei päästnud

24-kordne slämmivõitja Novak Djokovic alustas New Yorgis toimuvat aasta viimast slämmiturniiri edukalt, kui alistas avaringis 6:2, 6:2, 6:4 Radu Alboti (ATP 138.). Konkurentsist langesid Holger Rune ja Sloane Stephens.

Kõvakattega väljakul viimati märtsis Indian Wellsis mänginud US Openi tiitlikaitsja Djokovici esimese servi õnnestumise protsent oli esmaspäeval oma avaringi kohtumises vaid 47, olümpiavõitja tegi kümme topeltviga ja ka 40 lihtviga.

Sellele vaatamata kontrollis serblane kaks tundi ja seitse minutit kestnud mängu käiku kindlalt ja pääses teise ringi, kus tema vastaseks on kaasmaalane Laslo Djere. "Tahtsin turniiri alustada õigesti ja arvan, et tegingi seda. Mäng käis üles-alla, mis on ka normaalne - olen erinevatelt pinnastelt ja olümpiamängudelt naastes veidi roostes," sõnas kauaaegne maailma esireket.

USA lahtistel ei ole Djokovic maailma edetabeli esimese 50 seast väljaspool olevale mängijale kunagi kaotanud, esmaspäevane võit oli talle selles arvestuses 41. ning kokkuvõttes tõusis ta US Openil saadud võitude arvestuses (89) Roger Federeriga jagama teist kohta. Esikohal on 98 korda võidutsenud Jimmy Connors.

Konkurentsist langes maailma 15. reket Holger Rune, kes pidi tunnistama Brandon Nakashima (ATP 50.) 6:2, 6:1, 6:4 paremust. Taanlase esimese servi õnnestumise protsent oli vaid 39, 19 äralöögi kõrval tegi ta 30 lihtviga ning ei suutnud kuuest murdepallist ära kasutada ühtegi. Kohalikest tippudest tagas esmaspäeval edasipääsu Frances Tiafoe (ATP 20.), alistades kaasmaalase Aleksandar Kovacevici (ATP 76.) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Naiste turniiril vajas maailma teine reket Arina Sabalenka kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Austraalia tennisisti Priscilla Honi (WTA 203.) 6:3, 6:3 alistamiseks 80 minutit. Valgevene täht sooritas 27 äralööki vastase 12 vastu ning realiseeris oma seitsmest murdepallist neli. Tema kaasmaalanna, kolmekordne finalist Viktoria Azarenka (WTA 20.) sai samuti kvalifikatsioonist edasi pääsenud ukrainlanna Julia Starodubtseva üle 3:6, 6:1, 6:1 võidu.

Teises ringis läheb Azarenka vastamisi maailma edetabelis 56. kohal oleva prantslanna Clara Bureliga, kes kaotas esmaspäeval 2017. aasta US Openi võitjale Sloane Stephensile (WTA 62.) avaseti 0:6, aga võitis kaks järgmist 7:5, 7:5. Esimeses setis sooritas Burel kaks äralööki ja tegi 13 lihtviga, kogu kohtumise peale jäi tema arvele 19 äralööki ja 42 lihtviga (ameeriklannal vastavalt 16 ja 42).