Alcaraz naaseb väljakule USA lahtistel

Aprillis Barcelonas toimunud turniiril rannet vigastanud hispaanlane on jätnud vahele nii Prantsusmaa lahtiste kui ka Wimbledoni slämmiturniiri, kuid teatas ühismeedias, et naaseb hooaja viimaseks slämmiks väljakule.

"Here we go!" teatas kahel korral USA-s võidutsenud Alcaraz.

Tagasituleku teeb ka maailma esireket Jannik Sinner, kes on põlvevigastuse tõttu suviseid Masters-sarja turniire vahele jätnud. Tunamullu New Yorgis võidutsenud itaallane läheb samuti tänavusele turniirile ilma hiljutise mängukogemuseta, Sinner mängis viimati juulis Wimbledonis.

USA lahtised algavad 30. augustil.