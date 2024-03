Artti Aigro koostöö norralastega jätkub

Artti Aigro lõpetas nädalavahetusel suusahüpete MK-sarja hooaja, korrates 43. kohaga karjääri parimat tulemust. Aigro eesmärk on koostöös Norra koondisega küündida senisest paremate tulemuste järgmisel paaril aastal.

"Eks ma tean, milleks olen tegelikult suuteline," kommenteeris Aigro ERR-ile. "Lihtsalt ei suutnud veel õigesti realiseerida, aga olin esimese aasta Norras ja selle pealt võib rahule jääda."

Eelmisel suvel keskkonda vahetanud ja pärast kolme aastat Soome koondise juurest Norra koondisega liitunud Aigro teenis MK-sarjas punkte 13 etapilt. 24-aastase suusahüppaja parimaks jäi kaks 18. kohta Willingeni ja Sapporo etappidelt.

"See hooaeg sai keskmist taset tõstetud," sõnas Aigro. "Leidsin hooaja keskel stabiilsuse. Loodan, et järgmisel aastal see tõuseb veelgi kõrgemale ja paranevad parimad tulemused MK-etappidel."

Aigro koostöö Norra koondisega jätkub veel vähemalt kaks hooaega ja nüüd on oluline treeningtöö tulemusteks vormida.

"Kui sel aastal tuli juba palju uusi asju, siis üritame nendega veel niipalju vaeva näha, et need tooksid võimalikult suurt kasu juurde," sõnas Aigro. "Iga meeskond võtab suusahüppeid erinevat moodi, ehitab need erinevalt üles."

"Kuna mul tuli nii palju uusi asju ettevalmistusperioodil, siis selle taha võis natuke jääda see suurem edasiminek võrdluses eelmiste hooaegadega. Aga loodan väga, et suudan seda tööd jätkata, mida eelmisel suvel tegime."