USA imemees püstitas kiiruisutamises uue maailmarekordi

Kiiruisutamise suur mitmevõistlus koosneb 500, 5000, 1500 ja 10 000 meetri distantsidest. Kaks esimest distantsi sõidetakse esimesel päeval ja kaks viimast teisel päeval, lõpptulemus loetakse nelja distantsi liidetud punktide alusel.

19-aastane Stolz võitis 500 ja 1500 meetri sõidud ülivõimsa eduga, edestades lähimaid konkurente ligi pooleteise sekundiga. 500 meetri distantsil mõõdeti Stolzi ajaks 34,10 ja 1500 meetri sõidus 1.41,77.

5000 meetri distantsil leppis Stolz seitsmenda ja 10 000 meetri sõidus kuuenda kohaga, kuid sellele vaatamata tuli noor ameeriklane mitmevõistluse võitjaks maailmarekordit tähistava punktisummaga 144.740.

Senine rekord (145.561) kuulus alates 2019. aastast hollandlasele Patrick Roestile, kes saavutas Stolzi järel 145.761 punktiga teise koha (+20,42). Pronksikohale tuli norralane Hallgeir Engebraaten 147.258 punktiga (+50,36).

Naiste suures mitmevõistluses võtsid kolmikvõidu hollandlannad Joy Beune (157.268), Marijke Groenewoud (157.720; +4,52) ja Antoinette Rijpma-de Jong (158.219; +9,51).

Jordan Stolz caps the season by winning the title in world record fashion



He's the youngest World Allround champ since Eric Heiden and the fifth US man to take the Allround crown #WorldSpeed pic.twitter.com/gFlbsk7zg7