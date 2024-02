Liiv MM-iga rahule ei jäänud: tuleb ennast veel paremasse vormi viia

Liiv jäi 1000 meetris isiklikust rekordist nelja kümnendiku kaugusele, medalist jäi lahutama natuke rohkem kui seitse kümnendikku. Jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel 500 meetris hõbeda võitnud Liivi ootavad paari nädala pärast veel Saksamaal Inzellis toimuvad sprindi mitmevõistluse maailmameistrivõistlused.

Jaanuari lõpus Salt Lake Citys toimunud MK-etapil neljanda koha saanud Liiv MM-i üheksanda kohaga rahule ei jää, aga tehniliste nüanssidega sai ta enda sõnul hästi hakkama. Maailmatase ongi väga ühtlane.

"1000 meetris ikka lootsin paremat tulemust, aga üldjoontes need asjad, millele keskendusin, sain hakkama. See on positiivne, sellega võib rahule jääda. Aga tulemuse endaga mitte," ütles kiiruisutaja ERR-ile.

Liiv ütles, et ei jäänud rahule ei koha ega ajaga, kuid konkurents oli MM-il väga tihe. "Juba enne sõitu teadsin, et kui medalile tulla, siis pean sõitma kindlasti isikliku. Tol päeval oli see üsna keeruline, tingimused ei olnud minu jaoks sellised, et oleks võimeline isiklikku sõitma. Suutsin endast kõik välja panna, see sai täidetud. Sain ennast tühjaks sõita," ütles ta.

"Tase on iga aastaga kasvanud. See näitabki eriti just pärast Pekingi OM-i, väga erinevad uisutajad on poodiumil. See näitab, et tase on kõvasti kasvanud. 1000 meetrit ongi võib-olla üks raskemaid distantse, kus poodiumile saada. Nii ongi, mõnikord õnnestub minul paremini, mõnikord teistel. Kuidas kellelgi päev on," lisas ta. "Iga võistlus on täiesti erinev. Teame, et tase on tugev, lihtsalt tulebki ennast veel paremasse vormi viia."

Marten Liiv (sinises) Quebeci MK-etapil Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Ta ütles, et kõige enam vedas teda MM-il alt aeroobne pool. "Kiiruslik pool oli tegelikult väga hea, stardiga jäin rahule ja esimese ringiga jäin rahule, aga mis oli väga keeruline, oli teine ring. Piimhape tuli tunduvalt varem, kui näiteks Salt Lake Citys," ütles Liiv.

"Võistlustel oli just 1000 meetris kõik kurvid head ja sõit tehniliselt suhteliselt hea, selle võtan kindlasti kaasa. On näha, et mille kallal vaeva nägime, see kandis vilja ja nüüd tulebki see kaasa võtta. Hea emotsiooniga järgmisele MM-ile minna," lisas ta. "Üldiselt ütleks, et vorm on tegelikult hea. Nüüd ongi üks maailmameistrivõistlus jäänud, loodan seal end veelkord tühjaks sõita."

Samas tuleb hooajaga rahule jääda, auhinnakappi lisandus ju Euroopa meistrivõistluste hõbemedal. "Muidugi tuleb rahul olla. Saab mõningaid asju paremini teha, aga see ongi võib-olla hea, et neid asju saab just sel hooajal teha ja nüüd teame, mida järgmistel hooaegadel paremini teha," ütles Liiv.

"Kuna hooaeg on hästi pikk, siis ongi tegelikult hästi raske teatud võistluseks vormi seada. EM-i ajal olin natuke paremas vormis kui MM-il, aga ise usun, et kehas on veel seda jõudu ja jaksu, et Inzellis teha head tulemused," lõpetas ta.

Inzelli sprindi mitmevõistluse maailmameistrivõistlused algavad 7. märtsil.