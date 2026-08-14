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Eesti võimleja tegi MM-i kvalifikatsioonis korraliku soorituse

Võimlemine
Anna Karolina Obolonina
Anna Karolina Obolonina Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Võimlemine

Saksamaal Frankfurdis toimuvatel iluvõimlemise maailmameistrivõistlustel kogus individuaalse mitmevõistluse kvalifikatsioonis kõrgeima punktisumma tiitlikaitsja Darja Varfolomeev Saksamaalt. Täiskasvanute MM-i debütant Anna Karolina Obolonina Eestist saavutas 93 konkurendi seas 46. koha.

Kaks päeva kestnud kvalifikatsiooni käigus kogus olümpiavõitja Darja Varfolomeev nelja harjutusega 89,000 punkti. Ta püüab karjääri kolmandat mitmevõistluse MM-kulda. Kvalifikatsiooni käigus selgitati ühtlasi üksikharjutuste finalistid. Suursoosik pääses kaheksa parema hulka palli-, rõnga- ja lindiharjutuses ning saab veel kolme medalit püüda, kuid kurikatega kavas tiitlit kaitsta ei õnnestu, sest jäi selles harjutuses üheksandaks.

Üksikalade finaalid toimuvad Frankfurdis pühapäeval. Mullu võitis Varfolomeev Rio de Janeiros toimunud MM-il nii mitmevõistluse kui kõik neli üksikala.

"Olen muidugi ärritunud, sest eesmärk oli jõuda kõigi nelja üksikharjutuse finaali. Samas olen väga rahul, kuidas pärast kurikatega kava suutsin end kokku võtta ja teha väga hea lindiharjutuse. Keskendusin tehnikale ja muusikale ning olin väga keskendunud," ütles Varfolomeev, kes sai lindikava eest 30,050 punkti, näidates suurepärast sooritust ja artistlikkust.

Eelmise aasta MM-hõbe Stiliana Nikolova Bulgaariast oli kvalifikatsioonis teine 87,350 punktiga. Ta pääses kolmes üksikharjutuses finaali. Kahe Venemaa sportlase järel näitas kvalifikatsioonis viiendat tulemust Sofia Raffaeli Itaaliast. Mullune MM-pronks ebaõnnestus kahe paari kurikatega kavas ja kogus nelja harjutusega 85,000 punkti.

Eestit esindas esmakordselt täiskasvanute tiitlivõistlusele pääsenud 16-aastane Anna Karolina Obolonina, kes sai nelja harjutusega kokku 74,550 punkti. Ta lõpetas 93 võistleja konkurentsis oma debüüdi 46. kohaga. Tallinnast pärit noor iluvõimleja teenis nii rõnga-, lindi- kui kurikava eest 24,850 punkti ja sai pallikava eest 24,250 punkti.

"Olen oma esinemisega esimesel täiskasvanute MM-il rahul. Saal oli väga ilus ja mõnus oli võistelda. Töö jätkub," ütles Obolonina Eesti võimlemisliidu vahendusel pärast võistlust. Teda MM-i ajal saatnud treener Julia Tjomuškina märkis: "kogu võistluse jooksul olid Anna Karolina punktisummad stabiilsed. Ta sooritas kolm kava puhtalt, ilma ühegi vahendi kaotuseta. Olen tema esinemisega väga rahul. Ta on täiskasvanute klassis võistelnud alles pool aastat. See oli tema esimene MM ning ta näitas väga väärikat esitust."

Individuaalse mitmevõistluse medalivõitjad selguvad Frankfurdis reede hilisõhtul ja välja jagatakse ka kolm olümpiapääset. Laupäeval algab rühmade kvalifikatsioon, kus starti tuleb ka Eesti rühmkava koondis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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