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Noored Eesti judokad jõudsid Tšehhi turniiril kolme hulka

Judo
Joosep Saaremets vasakul
Joosep Saaremets vasakul Autor/allikas: Emanuele Castagna, EJU
Judo

Sel nädalavahetusel Tšehhis Brnos toimunud Euroopa Judoliidu kõige noorema vanuseklassi suurturniir Judo Hopes oli Eestile edukas - saavutati nii hõbe- kui ka pronksmedal.

U-14 vanuseklassis saavutas hõbemedali Joosep Saaremets (+78 kg, Olümpiko Spordiklubi), jäädes alla vaid finaalis vastu tulnud Ukraina sportlasele Mõhhailo Janovskõile. Samas vanuseklassis võitis kolmanda koha Lizette Pärnaste (-40 kg, Spordiklubi Barra).

Eesti Judoliidu spordidirektor Juhan Mettis rõõmustas noorte pühendumuse üle. "Selliste noorsportlaste üle, kes on lisaks trennidele pühendanud oma aja, hinge ja peregi judosse, on alati eriliselt suur rõõm," lausus ta alaliidu pressiteate vahendusel.

"Lizette on üks nendest tublidest, kes koos oma emaga on juba mitmeid aastaid vabatahtlikult veetnud pikad päevad Tallinna MK-etapil abis olles. See on andnud talle võimaluse näha suurvõistluse korraldust seestpoolt ja ennast ette valmistada, et ise suurtel turniiridel juba gramm kindlamalt tatamile astuda."

Lizette Pärnaste paremalt teine Autor/allikas: Emanuele Castagna, EJU

"Kõigil noorsportlastel on võimalus tulla samuti appi juba mais toimuvale judomaratonile, mille raames peetakse lisaks MK-etapile ka ne-waza ja veteranide Euroopa meistrivõistlused Tartus," lõpetas ta.

Tšehhis jõudis U-14 vanuseklassis finaalplokki ka Magnus Dreifeldt (-66 kg, Spordiklubi Barra), kes saavutas kokkuvõttes viienda koha, pronksimatšis tuli tunnistada Rumeenia sportlase Daniel Erossi paremust. Sama tulemuse saavutas ka U-16 vanuseklassis võistlev Johan Rammo (+90 kg, Spordiklubi Barra), kes võitles ennast samuti pronksimatši. Lisaajal jäi sel korral peale kohalik sportlane Dominik Vaculík.

Seitsmendad kohad saavutasid Spordiklubi Barrast Hans-Kristjan Koosma (U-14 -42 kg) ja Sebastian Kõiv (U-16 -73 kg) ning Atari Judoklubist Robert Hallikas (U-14 -55 kg).

Kahel võistluspäeval oli esindatud 556 noorsportlast 26 riigist. Võistluse teeb eriliseks samal ajal toimuv seminar, kus õpetavad oma valdkonna endised tipud. Sel korral jagasid teadmisi olümpiavõitja Haruka Tachimoto ning Euroopa meister ja MM-i hõbe Tommy Macias. Viimane on oktoobrikuisel koolivaheajal tulemas õpetusi jagama ka Eestisse.

Järgmine Judo Hopes turniir toimub juba novembris Riias.

Toimetaja: Siim Boikov

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