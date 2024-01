Vagul jäi noorteolümpia debüüdil ülinapilt medalita

Avavoorus kandus Vagul 99,5 meetri kaugusele ja teenis selle eest 102,9 punkti. Teises voorus sai ta kirja kolm meetrit pikema hüppe ning kahe hüppe kokkuvõttes 208,7 punkti. Kuldmedali võitis Kasahstani sportlane Ilja Mizernõhh (214 p), hõbemedalile tuli austerlane Niki Humml (210,7 p) ja pronksmedali pälvis poolakas Lukasz Lukaszczyk (209,7 p)

"Üks punkt jäi pjedestaalist puudu, tuleb sellega leppida. Teised olid paremad. Tase oli täna selline," ütles Vagul. Ta tõdes, et treeningutel tulid hüpped paremini välja – avapäeval kandus ta suisa 110 meetri kaugusele. "Täna olid väga rasked olud, tuul keerutas ja muudeti poomi. Oli keeruline, aga selle taha ei saa peituda," sõnas ta pettunult.

Olümpiakogemusega on Vagul väga rahul. Järgmisena ootab teda ees FIS karikasari ning 7. veebruaril juba juunioride MM Planicas. "Võtan noorte olümpialt kaasa positiivsed emotsioonid ja megahea atmosfääri. Minu jaoks oli täiesti uus asi, et kõik sportlased elavad ühes olümpiakülas. Hästi lahe! Sihin 2026. aasta Milano olümpiat, et minna kogemust koguma ja neli aastat hiljem võiks isegi tulemust teha," arvas ta.

Lumelauakrossis kogus Mai Brit Teder viie eelsõiduga 12 punkti, sai 19. koha ja finaalidesse ei pääsenud. Teder vigastas oma kätt nõnda õnnetult, et see pandi Gangwonis lahasesse. "Täna oli kohati tuul. Esimeses sõidus maandusin viimases hüppes nukki, kukkusin ning tegin oma randmele haiget," selgitas Teder.

Noorte taliolümpiamängud Gangwonis kestavad 1. veebruarini. Eestit esindab 24-liikmeline koondis.