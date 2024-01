Eestit esindab noorte taliolümpiamängudel 24 sportlast

Eesti delegatsiooni juht, EOK noortespordi projektide juht Merle Kaljurand märkis, et Eestit esindab tugev koondis.

"Noorte olümpiamängud annavad noortele hea võimaluse nuusutada olümpiaõhku. Suur multispordiüritus erineb tavapärastest võistlustest ning nõuab sportlaselt suuremat keskendumist," rääkis Kaljurand.

"Eestit esindavad noored on läbinud karmi kvalifitseerumise kadalipu ning olen kindel, et nad annavad endast kõik, et meid suurel areenil hästi esindada. Teeb rõõmu, et oleme esmakordselt esindatud lumelaua-aladel, kus Eesti pole noorteolümpial varem võistelnud."

Eesti koondis noorte taliolümpiamängudel:

Freestyle-suusatamine

Grete-Mia Meentalo

Mirjam Revjagin

Iluuisutamine

Jegor Martšenko

Maria Eliise Kaljuvere

Kahevõistlus

Karel Pastarus

Fred Gustavson

Kiiruisutamine

Saskia Kütt

Sten Talumaa

Laskesuusatamine

Anlourdees Veerpalu

Kätrin Kärsna

Laureen Simberg

Daniel Varikov

Frederik Marten Välbe

Oskar Orupõld

Lumelaud

Laura Anga

Triinu Marta Oiderma

Mai Brit Teder

Murdmaasuusatamine

Gerda Kivil

Herta Rajas

Daniel Varikov

Toni Andree Saarepuu

Mäesuusatamine

Emma Tammemägi

Markus Mesila

Hanna Gret Teder

Suusahüpped

Kaimar Vagul

Eesti sportlased on võitnud noorte taliolümpiamängudelt kuus medalit - freestyle-suusataja Kelly Sildaru võitis 2020 Lausanne'is kuldmedali pargisõidus, laskesuusataja Rene Zahkna 2012 Innsbruckis hõbemedalid sprindis ja jälitussõidus.

Lisaks on meil olümpialipu alla kuuluv kuldmedal iluuisutamise võistkonnavõistluses (Arlet Levandi seitsmenda koha punktid), kuldmedal jäähoki võistkonnavõistluses (Marek Potšinok) ning pronksmedal jäähoki võistkonnavõistluses (Erik Potšinok).

Noorte taliolümpiamängud peetakse Gangwonis 19. jaanuarist 1. veebruarini. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Kokku on starti oodata 1900 sportlast üle maailma.