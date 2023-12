Kraft jätkab võimsalt, Aigro jäi ka pühapäeval 30 parima seast välja

Kraft teenis pühapäeval 134 ja 141,5 meetri pikkuste hüpete eest 318,2 punkti, edestades sakslast Andreas Wellingeri 5,9 ja kaasmaalast Jan Hörli 6,9 punktiga.

Artti Aigro sai esimeses voorus 115-meetrise hüppe eest 109,3 punkti, mis andis talle 39. koha. Finaalvooru ehk 30 parema sekka oleks ta viinud 6,2 punkti võrra parem tulemus.

Kõik neli sel hooajal toimunud võistlust võitnud Kraftil on MK-sarja liidrina 400 punkti, teisel kohal on 270 punkti kogunud Wellinger ja kolmandal 206 punkti peal olev Pius Paschke. Suusahüpete MK-sari jätkub 9. ja 10. detsembril Saksamaal Klingenthalis, kus on kavas kaks suure mäe võistlust.