Tennisetipud on WTA saamatuses pettunud: see on lugupidamatu käitumine

Maailma esireket Arina Sabalenka alistas pühapäeval oma WTA finaalturniiri avamängus Maria Sakkari 6:0, 6:1, aga rääkis kohtumise järel, et organisatsioon on temaga ja teiste mängijatega käitunud lugupidamatult. "Olen WTA-s ja WTA finaalturniiris väga pettunud. See ei ole sellisel tasemel korraldus, mida me finaalturniirilt ootame," kritiseeris Sabalenka.

Tänavune naiste tennise aastalõputurniir pidi algse plaani kohaselt toimuma Saudi Araabias, ent WTA ei jõudnud riigiga kokkuleppele ja nii teatati eelmise kuu alguses, et mängitakse hoopis Mehhikos Cancunis. Välja valitud Plaza de Torose sisehalli lagi osutus tennise jaoks aga liiga madalaks ja nii hakati viimasel minutil ehitama uut väljakut, mis sai valmis alles mõned päevad enne turniiri algust. Mängijate sõnul jätavad tingimused soovida.

"Ausalt öeldes ei tunne ma ennast sellel väljakul liikudes eriti ohutult," rääkis Sabalenka. "Põrge ei ole üldse järjekindel ja me ei saanud sellel väljakul enne laupäeva harjutada. See ei ole minu jaoks vastuvõetav, kui mängime nii tähtsal turniiril. Tunnen mängijana, et WTA on minuga käitunud lugupidamatult - usun, et enamik meist arvab nii," lisas maailma esireket.

Kriitiline on olnud ka mullune Wimbledoni võitja Jelena Rõbakina, kes pidi oma avamängus tunnistama Jessica Pegula paremust. "Siin ei ole kerge mängida. Kõik on hädas, kõik üritavad endast lihtsalt parimat anda. Ma ei ole rahul tingimustega ja ei taha sellest väljakust rääkida. See ei ole mõeldud aastalõputurniiri jaoks. Kõik tehti nii hilja ning muudatusteks polnud enam aega," sõnas maailma neljas reket.

Sabalenka ja teiste tippmängijate kriitika on võimendatud seetõttu, et viimaste kuude jooksul on nende läbisaamine WTA-ga jõudnud madalseisu. WTA teatas juunis, et WTA 1000 ja WTA 500 turniiridel, kus samal ajal mängivad ka mehed, hakatakse mõlema soo esindajatele maksma sama auhinnaraha; lisaks suureneb turniiride hulk ning WTA 250 kategooria turniiridel on eesmärgiks välja jagada senisest 34 protsenti enam auhinnaraha. Küll jõustuvad esimesed muudatused alles aastal 2027, väiksematel turniiridel kümne aasta pärast.

The Athletic kirjutab, et 5. oktoobril allkirjastasid 20 WTA karusselli tippmängijat, kelle sekka kuuluvad Sabalenka ja Rõbakina, aga näiteks ka Wimbledoni võitja Marketa Vondroušova ja kolmekordne slämmifinalist Ons Jabeur, WTA-le saadetud kolme lehekülje pikkuse kirja, kus avaldati pika ooteaja üle nördimust ning nõuti muu hulgas ka paindlikumat võistluskalendrit, laiendatud võimalusi emapuhkuseks ja mängijate organisatsiooni PTPA saadikule kohta WTA mängijate nõukogus.

Samuti soovitakse maailma 200 parimale mängijale nii-öelda garanteeritud mängijapalka, millest teatas hiljuti meeste tennise katusorganisatsioon ATP. Samateemalise eraldi kirja saatis organisatsioonile ka endine esireket Iga Swiatek; mängijad palusid WTA-lt kirjalikku vastust 13. oktoobriks, aga pühapäeval polnud finaalturniiri alguseks veel seda tulnud.

WTA pakkus vastuse asemel mängijatele võimalust kaheks eraviisiliseks kohtumiseks WTA pealiku Steve Simoni ja teiste organisatsiooni liidritega, The Athleticu allikate sõnul see mängijaid mõistagi ei rõõmustanud ning neljapäeval Cancunis toimunud kohtumine tekitas nii palju nördimust, et kaks mängijat lahkusid sealt enne lõppu.

Küll saatis WTA finaalturniiri eel mängijatele nii-öelda ettekirjutused, millega meedia ees esineda. The Athleticu sõnul soovitati mängijatele Saudi Araabiat puudutavatele küsimustele vastata: "mul on hea meel mängida kus iganes WTA finaalturniir toimub, see on prestiižne võistlus"; küsimustele erimeelsuste kohta WTA juhatusega soovitati mängijatel avaldada uhkustunnet, et WTA üritab auhinnarahasid tõsta ning et nad ootavad "edasisi vestlusi naiste tennise tugeva tuleviku ehitamiseks".