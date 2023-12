Kriitika alla sattunud naiste profitennise juht astub tagasi

Kaheksa aastat naiste profitennist juhtinud ameeriklane on sel aastal jäänud tippmängijate kriitika alla, avalikult on WTA tegevust muuseas kritiseerinud maailma edetabeli kaks esimest naist Iga Swiatek ja Arina Sabalenka.

WTA teatas, et Simon astub juhi positsioonilt tagasi, kuid jätkab siiski organisatsiooni esimehena. "Selles rollis keskendub Simon WTA strateegilistele huvidele, aususe küsimustele ning uute turgude ja piiride arendamisele," selgitas organisatsioon pressiteates.

Simon ütles teisipäeval BBC-le, et WTA loodab leida sobiva naisjuhi. "Ma ütleks, et see on loogiline. See oleks organisatsiooni pikaajalise perspektiivi osas parem," sõnas Simon.

Oktoobris allkirjastasid 20 tippmängijat kirja, milles avaldati pika ooteaja üle nördimust ning nõuti muu hulgas ka paindlikumat võistluskalendrit, laiendatud võimalusi emapuhkuseks ja mängijate organisatsiooni saadikule kohta WTA mängijate nõukogus.

Lisaks heitsid tippmängijad organisatsioonile ette aastalõputurniiri, mis oleks esialgse plaani kohaselt pidanud Saudi Araabias, kuid koliti kiires korras hoopis Mehhikosse. Sealsed mängimistingimused olid aga kehvad.

"Olen WTA-s ja WTA finaalturniiris väga pettunud. See ei ole sellisel tasemel korraldus, mida me finaalturniirilt ootame," sõnas siis maailma esireketi kohta hoidev Arina Sabalenka. "Tunnen mängijana, et WTA on minuga käitunud lugupidamatult - usun, et enamik meist arvab nii."

WTA vastas mängijatele samuti kirja teel, kus Simon rõhutas, et organisatsioon on juba mõningaid mängijate nõudmisi võtnud kuulda. Ühtlasi lubas ameeriklane, et WTA vaatab üle järgmise hooaja võistluskalendri, turniiridel kasutatavad pallid, dopingukontrolli protseduuri ning naiste võistluskaruselli turundamise.