WTA-ga pahandanud Rõbakina loobus Tokyo turniirist

Rõbakinal oli turniiriks kolmas asetus ja neljale mängijale on ette nähtud see, et nad on avaringis vabad. Üldiselt saavad selle privileegi kõrgeima edetabelikohaga mängijad, kuid Tokyos katsetati uut reeglit, kus automaatselt olid avaringis vabad esimese ja teise asetusega mängijad ehk Iga Swiatek ja Jessica Pegula, ülejäänud kaks vabastust anti aga mängijaile, kes eelneval turniiril vähemalt poolfinaali jõudsid. Nendeks olid Mehhikos Guadalajaras karjääri esimese WTA 1000 turniiri võitnud kreeklanna Maria Sakkari, kes on Tokyos neljanda asetusega ning Guadalajaras Sakkarile poolfinaalis alla jäänud prantslanna Caroline Garcia, kel on Tokyos viies asetus. Ehk tavapäraste reeglite järgi olnuks avaringis vabad Swiatek, Pegula, Rõbakina ja Sakkari, kuid uue reegli tõttu Rõbakina vabastust ei saanud.

Moskvas sündinud Rõbakina väjendas enda pettumust ühismeedias. "Aitäh, et viimasel hetkel reegleid muutsite. Suurepärased otsused, nagu alati," kirjutas Rõbakina, lisades klouninäo ja tsirkusetelgi emoticon'i.

Rõbakina pidanuks teisipäeval mängima tšehhitari Linda Noskovaga, kuid esmaspäeva õhtul teatas ta, et ei saa siiski Tokyo turniiril mängida. "Mängijana tahan väljakul endast alati parima anda, aga praegu pole mu keha selleks valmis. Seetõttu otsustasin enda keha kuulata ja end turniirilt maha võtta," teatas Rõbakina. "Armastan Jaapanit, siinsed fännid on väga erilised, seetõttu oli see otsus minu jaoks väga raske."

"WTA asi on aga hoopis teine teema, mille osas on mul enda arvamus ja kindlasti väljendan seda ka tulevikus," lisas Rõbakina.

Lisaks Rõbakinale väljendas enda pahameelt ka tema treener Stefano Vukov. "Kuskil pole selgitatud, mida see sooritusepõhine vabastus tähendab. Kas neid antakse, et aidata mängijaid, kel hästi läheb? Või võetakse ära neilt, kes on [avaringivabastuse] edetabelikohaga teeninud? Ja kas edetabelikoht juba iseenesest ei näita head sooritust?" imestas Vukov ühismeedias. "Eelmisel aastal tulime pärast finaalmängu Euroopast ja kaks päeva hiljem mängisime Jaapanis, polnud mingit soorituspõhist vabastust. Probleem on selles, milles alati – kommunikatsioonis."

Soorituspõhine vabastus on WTA reeglites olnud alates 2009. aastast, aga seni on seda võrdlemisi harva rakendatud.

Rõbakinale polnud see aga esimene kord WTA juhtkonna suunas pahameelt väljendada, viimati tegi ta seda suvel, kui nimetas WTA-d nõrgaks. Nimelt lõi vihm Montrealis WTA 1000 turniiril mängukava sassi ning Rõbakina ja Darja Kasatkina pääsesid veerandfinaaliks väljakule pärast kella 23 ja lõpetasid kell 2.55 öösel. Seejärel pidi ta laupäeval mängima poolfinaalis Ljudmilla Samsonovaga, aga see lükkus vihma tõttu pühapäevale. Rõbakina ütles hiljem, et sellise ajakava tõttu sai ta vigastusi, mis mõjutasid teda ka järgnevatel nädalatel – Cincinnatis andis ta teises ringis loobumisvõidu ja USA lahtistel kaotas kolmandas ringis, rohkem pole ta sügisel mänginud.

"Minu meelest on kogu see suhtumine olnud pisut ebaprofessionaalne. Ma ei saa öelda, et see on turniiri süü, sest minu arvates on kõige taga WTA," ütles ta Montrealis. "Meie juhtkond on natuke nõrk, aga loodetavasti asjad muutuvad. Sel aastal on olnud palju olukordi, mida ma ausalt öeldes ei mõista."