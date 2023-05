Maailma kolmas reket Madridi turniirist: mis sajandis me elame?

Ameeriklanna Pegula ja tema kaasmaalasest partner Coco Gauff (WTA 4.) pidid kõrgeima kategooria turniiri paarismängu finaalis Viktoria Azarenka (WTA 17.) ja Beatriz Haddad Maia (WTA 15.) paremust tunnistama. Tavaks saanud mängujärgseid kõnesid aga mängijatel teha ei lastud, kuigi kõik teised finalistid seda Madridis teha said.

"Ma ei tea, mis sajandis nad elasid, kui sellise otsuse tegid," ütles maailma üksikmängu edetabelis kolmandal real asetsev Pegula. "Või olid neil vestlused, kus otsustasid, et teevad nii ja ei saa sellele tagasisidet."

"Mulle ei ole kunagi öeldud, et ma ei tohi rääkida. See oli tõesti pettumustvalmistav. Isegi 10 000 dollarilise auhinnafondiga turniiril lastakse rääkida," ütles ameeriklanna turniiri kohta, mis on slämmiturniiride kõrval aasta tähtsamate seas. Paarismängu auhind oli üle 400 000 dollari.

Azarenka ütles, et tahtis mängujärgses kõnes enda noort poega tervitada.

Madridi turniiril tekkis teisigi diskrimineerimisega seotud küsimusi: pallitüdrukud olid turniiril napimalt riietatud kui pallipoisid ja turniiril sünnipäeva tähistanud Carlos Alcarazile toodi märkimisväärselt uhkem tort kui samuti turniiril sünnipäeva tähistanud Arina Sabalenkale. Alcaraz on meeste edetabelis teine, Sabalenka on naiste arvestuses temaga täpselt samal pulgal.

Azarenka kirjutas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias sünnipäevakookide erinevusele viidates, et need sümboliseerivad ühtlasi turniirikorraldajate käitumist meeste ja naiste suhtes.

Korraldajad ei ole juhtunut kommenteerinud.