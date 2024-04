WTA finaalturniir toimub järgmisel kolmel aastal Saudi Araabias

WTA aastalõputurniiril mängivad hooaja kaheksa parimat üksikmängijat ja paari, 2021. aastal Mehhikos Guadalajaras toimunud finaalturniiril osales ka Anett Kontaveit, kes kaotas toona finaalis Garbine Muguruzale. Tänavune aastalõputurniir toimub Riyadhis 2.-9. novembril, eelmisel aastal korraldati Saudi Araabias noormeeste ATP finaalturniir.

Saudi Araabiat on aastaid tegelenud niinimetatud spordipesuga ehk sellega, et erinevate inimõiguste rikkumises süüdistatud riik üritab rahvusvaheliselt oma mainet parandada sporti meeletute summade pumpamisega. Saudi Araabia on üheks vähestest riikidest, mis ei tunnista ÜRO inimõiguste deklaratsiooni.

Tänavu jaanuaris rääkisid endised maailma tipptennisistid Martina Navratilova ja Chris Evert Washington Posti vahendusel, et finaalturniiri Saudi Araabiasse viimine oleks naiste tennise ning naiste spordi jaoks üldiselt samm tagasi.

"WTA on barjääre lõhkunud juba 50 aastat," rääkis neljapäeval BBC-le organisatsiooni pealik Steve Simon. "Tahame naistele eliittasemel mängimiseks luua rohkem võimalusi ja usun, et seda tehes saame inspireerida rohkem naisi ja tüdrukuid tennise juurde tulema. Oleme globaalne spordiala, WTA-l on turniirid ja mängijad üle kogu maailma, kes esindavad erinevaid kultuure ja süsteeme."

Aastalõputurniir pidi Saudi Araabias toimuma juba mullu, aga WTA ei jõudnud riigiga siis kokkuleppele ja mängiti Mehhikos Cancunis. Välja valitud Plaza de Torose sisehalli lagi osutus tennise jaoks aga liiga madalaks ja nii hakati viimasel minutil ehitama uut väljakut, mis sai valmis alles mõned päevad enne turniiri algust. Mängijad kritiseerisid turniiri korraldust ja tingimusi teravalt.

Cancunis maksti mängijatele kokku 8,3 miljonit eurot auhinnaraha, tänavuseks Riyadhi finaalturniiriks kasvab auhinnafond 14 miljoni euroni ning kahel järgmisel aastal veelgi. Mullu jagati ATP finaalturniiril Torinos välja veidi alla 14 miljoni euro.