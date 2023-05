Madridi tenniseturniiri korraldajad palusid mängijate ees vabandust

Pühapäevases paarismängu finaalis alistasid valgevenelanna Viktoria Azarenka ja brasiillanna Beatriz Haddad Maia 6:1, 6:4 esimesena asetatud ameeriklannad Coco Gauffi ja Jessica Pegula. Tavapäraselt järgneb finaalile ka auhinnatseremoonia, kus finalistidel on võimalik kõnet pidada või neid intervjueeritakse, kuid Madridis anti paaridele auhinnad kätte, tehti pildid ära ja sellega oli tseremoonia lõppenud.

Kuna päev varem peetud meeste paarismängu finaali järel said kõik finalistid kõneleda, olid nii mängijad kui fännid väga pettunud, et naistel rääkida ei lastud. Korraldajad pälvisid kõvasti kriitikat nii ühismeedias kui ka ajakirjanduses.

"See, mis Madridis juhtus, oli väga pettumust valmistav. Ma tean, mis enne seda juhtus, sest Vika ja mina oleme mõlemad mängijate nõukogus. Mul oli tunne, et midagi võib juhtuda," tunnistas Pegula enne Rooma turniiri algust pressikonverentsil. "Kas ma arvasin, et meil ei lubata rääkida? Ei. Ma pole kunagi kuulnud, et midagi sellist juhtuks. Isegi 10 000-dollarilistel turniiridel lubatakse rääkida. Ma ei tea, mis sajandis need inimesed elavad, kes sellise otsuse vastu võtsid. Või kas neil tõesti oli vestlus, kus nad otsustasid, et teeme niimoodi ja keegi ei pahanda?"

"Kui aus olla, siis see [tegu] rääkis enda eest. Me olime pahased, et niimoodi juhtus, eriti kuna meile öeldi auhinnatseremoonia ajal, et meil ei lubata rääkida," lisas ta.

Madridi turniiri korraldajad said tänavu kõvasti kriitikat ja eriti just naiste kohtlemise osas – nii mängijad, fännid kui ajakirjanikud pöörasid tähelepanu, et naismängijad pidid tihti väga hilja mängima, teiste hulgas võttis sel teemal sõna ka Azarenka. Järgmine skandaal puhkes ühismeedias reedel, kui sünnipäev oli nii naiste maailma teisel reketil Arina Sabalenkal kui meeste teisel numbril Carlos Alcarazil. Sabalenka sai küll korraldajatelt tordi, kui Alcaraz, kes sel päeval ka peaväljakul mängis, sai kordades suurema sünnipäevatordi. Azarenka kommenteeris seda ühismeedias, viidates, et sellega näitavad korraldajad, kuidas nad naismängijatesse suhtuvad.

Laupäevase naiste finaali järel ütles Sabalenkale kaotanud maailma esireket Iga Swiatek enda kõnes, et ei nautinud kell üks öösel mängimist ning seejärel tegi Sabalenka nalja tordi üle.

Pegula viitas, et kõik eelnev oligi põhjus, miks neil paarismängu finaali järel rääkida ei lubatud. "Olukord muutus üha pingelisemaks ja kõik see, mis ühismeedias toimus, muutis kindlasti asja hullemaks. Ma ei tea, kas see oli peamine põhjus, aga sain aru, et see oli osa sellest, miks nad seesuguse otsuse tegid. Ja sellest on kahju. Nad oleksid võinud küpsemalt ja professionaalsemalt käituda," leidis maailma kolmas reket Pegula.

Nüüd, neli päeva pärast juhtunut avaldasid Madridi turniiri korraldajad avaliku vabanduse. "Palume siiralt vabandust nii mängijate kui fännide ees, kes ootavad Madridi turniirilt enamat. See, et me ei andnud naiste paarismängu finalistidele pärast matši võimalust fännide poole pöörduda, oli lubamatu," seisis avalduses. "Oleme palunud vabandust Viktoria, Beatrizi, Coco ja Jessica ees. Vaatame ise üle enda reeglid ja teeme ka koostööd WTA-ga, et tulevikus paremini tegutseda. Tegime vea, aga enam sellist asja ei juhtu."