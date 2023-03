Vestlus WTA tegevjuhiga lõi Ukraina tennisisti rivist välja

Tšurenko sõnul oli loobumise põhjuseks mängueelne paanikahoog, mille tingis vestlus WTA tegevjuhi Steve Simoniga. "Ametlikult pandi kirja "isiklikud põhjused", kuid tegelikult oli tegemist hingamisprobleemidega ja võib ka öelda, et hüsteeriaga."

"Mõned päevad tagasi vestlesin WTA tegevjuhiga. Ma olin täiesti šokeeritud sellest, mida kuulsin. Ta ütles mulle, et ta ise sõda ei toeta, aga kui Venemaa ja Valgevene mängijad toetavad, siis see on ainult nende arvamus, mis ei tohiks mind häirida. Samas märkis ta, et kui tema kodumaal oleks sõda ja ta oleks minu asemel, tunneks ta end kohutavalt," jätkas Tšurenko.

Ukrainlanna lisas, et Simon toetab venelaste ja valgevenelaste olümpiale lubamist. "Ta ütles, et nii ei rikuta ausa mängu reegleid ega olümpiapõhimõtteid. Tema arvates on kõik võrdsed ja kõigil on võimalus olümpiamängudel võistelda. Ma olin sellest vestlusest täiesti šokeeritud ja mul oli teise ringi matši äärmiselt raske mängida. Loodetavasti suudan kogu selle info läbi seedida ja järgmiseks turniiriks valmis olla."

WTA andis Reutersi päringule lakoonilise vastuse. "WTA on järjekindlalt väljendanud oma täielikku toetust Ukrainale ja mõistab kindlalt hukka Venemaa valitsuse poolt esile toodud tegevused."

Mänguta järgmisesse ringi pääsenud Sabalenka läheb neljandas ringis vastamisi tšehhitari Barbora Krjecikovaga (WTA 16.).