WTA pealik: sportlased ei peaks autoritaarsete valitsuste tõttu kannatama

Venemaa ja Valgevene tennisistid võivad Ukrainas toimuva sõja taustal ATP ja WTA turniiridel mängida, aga mitte oma riigi nime ega lipu all. Venemaa ei või ühtlsai kaitsta oma Davise ja Billie Jean Kingi karikasarja tiitleid.

Mitmed individuaalalad on Venemaa ja Valgevene sportlastele andnud võistluskeelu ja Simoni sõnul ei saa kindel olla, mis ootab edaspidi tennisiste. "Me ei tea, mida tulevik toob," rääkis WTA pealik BBC-le. "Võin öelda, et me ei ole kunagi karistanud sportlasi selle eest, milliseid otsuseid nende poliitikud vastu võtavad. Selle muutumiseks peab juhtuma midagi väga erakordset, aga taaskord: me ei tea, mis edasi saab."

Briti spordiminister Nigel Huddleston ütles teisipäeval, et meeste tennise tipp Daniil Medvedev on Wimbledoni slämmil mängimiseks võib-olla sunnitud andma ametliku kinnituse, et ei toeta Vladimir Putinit. Simoni sõnul peaks ka WTA oma positsiooni muutma, kui valitsused ei lubaks Venemaa ja Valgevene sportlasi üle piiri.

"Olen arvamusel, et individuaalseid sportlasi ei peaks karistama autoritaarsete valitsuste kohutavate otsuste eest," sõnas Simon. "Aga kui see juhtub, ei ole see midagi sellist, mida me toetame."