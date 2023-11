Swiatek tegi WTA suunas torke: nad ei hooli meie heaolust ega tervisest

Tennisemängijad ja WTA on vastastikusel rinnetel mitmel teemal, neist üheks olulisemaks pingepunktiks on võistluskalender. Juunis teatas WTA, et 500 ja 1000 taseme turniiridel, kus samal ajal mängivad ka mehed, hakatakse mõlema soo esindajatele maksma sama auhinnaraha; lisaks suureneb turniiride hulk ning WTA 250 kategooria turniiridel on eesmärgiks välja jagada senisest 34 protsenti enam auhinnaraha. Küll jõustuvad esimesed muudatused alles aastal 2027, väiksematel turniiridel kümne aasta pärast.

Hetkel WTA aastalõputurniiril osalev Iga Swiatek on üks paljudest, kes on WTA-lt nõudnud paindlikumat võistluskalendrit ning saatnud organisatsioonile ka eraldi kirja, milles soovis meestega võrdset kohtlemist. Swiatek tõdes AP-le antud usutluses, et hetkeseis pole kaugeltki rahuldav ning tema sõnul on naistennisistid ühiselt vastu WTA plaanile kohustuslike turniiride arvu suurendada.

"Ma olen viimased neli aastat WTA tuuril mänginud. Praegu näen esimest korda, et tippmängijad ja vähetuntud mängijad on tõesti seljad kokku pannud, et praegust olukorda muuta. Ilmselgelt me ei ole mõnede asjadega rahul. Me tahame järgmise hooaja võistluskalendrit muuta. Meil hakkab olema märksa rohkem kohustuslikke turniire. Sellel on tohutu negatiivne mõju meie heaolule ja tervisele," alustas Swiatek.

"Olen 22-aastane ja juba praegu tunnen, et mul on raske. Enamus kõrgeima kategooria turniire hakkavad olema kahe nädala pikkused ja see selgelt mõjutab meie puhkeaega. Nii et mulle tundub, et kõik põhineb lihtsalt sellel, et WTA tahab rohkem ja rohkem, kuid meie heaolust või tervisest absoluutselt ei hooli. On mõned asjad, mida WTA võiks meie jaoks muuta ilma, et see mõjutaks neid asju, milles nad on juba turniirikorraldajatega kokku leppinud," pahandas maailma teine reket.

Poolatar on tuleviku suhtes siiski lootusrikas. "Loodetavasti jõuame WTA-ga kompromissini, mis rahuldab kõiki osapooli. Me kõik mõtleme samamoodi. Vahet pole, kas oled noor või kogenud mängija, me kõik teame, et see ei ole hea, kui võistluskalendrisse lisandub veel kohustuslikke turniire. Me siiralt usume sellesse, sest kui nii läheb, siis jääb selline kalender igavesti paika ja olukord läheb veel hullemaks," lisas ta.

Maailma esireket Arina Sabalenka kritiseeris aastalõputurniiri alguses WTA saamatut korraldust. WTA juht Simon Stone saatis tipptennisistidele kirja, milles rõhutas, et WTA on juba mõningaid mängijate nõudmisi võtnud kuulda. Nende teemade hulka kuulusid näiteks hilisõhtused mängud, mis on mängijaid aastaid häirinud. Üks võimalik märk muudatuste läbiviimisest on neljapäevane matš Sabalenka ja Jelena Rõbakina vahel, mis katkestati pärast kohtunike antud 10-minutilist ooteaega.

Ühtlasi lubas Simon kirjas, et WTA vaatab üle järgmise hooaja võistluskalendri, turniiridel kasutatavad pallid, dopingukontrolli protseduuri ning naiste võistluskaruselli turundamise.