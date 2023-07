Mullune Wimbledoni finalist loobus tänavusest turniirist

"Teatan kurbusega, et pean sel aastal Wimbledoni turniirist loobuma," teatas eelmisel aastal Wimbledonis finaali jõudnud Kyrgios ühismeedias. "Olen pärast operatsiooni endast kõik andnud, et taas Wimbledonil väljakule astuda, aga tundsin Mallorca turniiril randmes valu ning käisin igaks juhuks uuringul, mis kinnitas, et mul on randmes rebenenud side."

28-aastane austraallane oli juba mõned päevad All England Tennis Clubi väljakutel harjutanud ja ütles pühapäeva hommikul, et on vigastuselt naastes enesekindel.

"Ma ei ole kunagi olnud mängija, kes vajab enne slämmiturniiri palju matše. See, mis ma olen saavutanud, ei kao kunagi. Tunnen, et mu serv on ikka hea, suudan paljudele ära teha," sõnas Kyrgios, kes pidi eelmisel aastal finaalis Novak Djokovici paremust tunnistama.

30. asetuse saanud Kyrgios oleks turniiri alustanud esmaspäeval belglase David Goffini (ATP 123.) vastu. Belglane alustab nüüd turniiri hoopis n-ö õnneliku kaotaja vastu.

Aasta alguses otsustas Kyrgios põlvevigastuse tõttu Austraalia lahtiste tenniseturniiri vahele jätta, samuti jäi tal vigastuse tõttu vahele Prantsusmaa lahtiste slämmiturniir. Austraallane naasis vigastuspausilt juunis, kuid piirdus Saksamaal Stuttgardis toimunud muruturniiril ühe mänguga.

Wimbledoni slämmiturniiri avapäeval astuvad võistlustulle nii Kaia Kanepi kui ka enda karjääri viimasel turniiril võistlev Anett Kontaveit. ERR-i spordiportaal vahendab mänge otseblogis.