X!

Austraalia tennisetäht tunnistas kokaiini tarvitamist

Tennis
Nick Kyrgios
Nick Kyrgios Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Austraalia tennisestaar Nick Kyrgios teatas sotsiaalmeedias, et andis juunis Mallorcal toimunud dopingukontrollis kokaiini suhtes positiivse proovi. Rahvusvaheline Tennise Aususe Agentuur (ITIA) on 31-aastase sportlase ajutiselt võistlustelt kõrvaldanud.

"Tahtsin, et kuuleksite seda kõigepealt minult endalt," alustas ta oma postitust Instagramis.

"Tegin suure vea ja võtan selle eest täieliku vastutuse. Palun vabandust oma fännidelt, perelt, sponsoritelt ja kõigilt enda ümber," kirjutas ta.

Postituses selgitas Kyrgios, miks tema proov narkootilise aine suhtes positiivseks osutus. Austraallast on viimastel aastatel kimbutanud vigastused – ajavahemikus 2022. aasta oktoobrist kuni 2025. aasta jaanuarini pidas ta ATP-tuuril vaid ühe kohtumise.

"Soovin veidi selgitada oma viimase aja käekäiku. Viimased paar aastat kestnud vigastused on mulle nii füüsiliselt kui ka vaimselt rängalt mõjunud. Mu keha pole suutnud täita seda, mida mu mõistus temalt ootab, ning karjääri lõpusirgele jõudmisega leppimine on osutunud raskemaks, kui eales ette kujutasin," sõnas ta.

"Olen alati öelnud, et mina ei valinud tennist – tennis valis mind. Loobumine millestki, mis on olnud kogu mu elu, on üks raskemaid katsumusi, millega olen pidanud silmitsi seisma. Vahel olen tundnud end abituna ja üksi," jätkas ta.

"Mu keha pole suutnud teha seda, mida mu mõistus temalt ootab. Leppimine tõdemusega, et olen oma karjääri lõpusirgel, on olnud raskem, kui eales ette kujutasin," jätkas ta.

Rahvusvaheline Tennise Aususe Agentuur (ITIA) teatas pressiteates, et sportlane on ajutiselt võistlustelt kõrvaldatud. Austraallane andis positiivse proovi 22. juunil Mallorcal toimunud ATP 250 turniiril.

"Kokaiin on stimulant ja aine, mis kuulub Maailma Antidopingu Agentuuri keelatud ainete nimekirja. Ühtlasi on see tennise dopinguvastase programmi kohaselt võistluste ajal keelatud," teatas ITIA.

31-aastane mees kirjutas, et teeb nüüd sotsiaalmeedias ja avalikus elus pausi, et keskenduda iseendale.

"Vabandan. Teen vajaliku töö ära ja naasen paremana," sõnab ta lõpetuseks.

Kyrgios hoiab ATP edetabelis 919. kohta ning on sel hooajal pidanud neli kohtumist, millest on võitnud vaid ühe.

Tema karjääri parim tulemus pärineb 2022. aasta Wimbledoni turniirilt, kus ta jõudis finaali, kuid kaotas seal Novak Djokovicile.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

tenniseuudised

12:07

Austraalia tennisetäht tunnistas kokaiini tarvitamist

08:10

Malõgina alustas Krakowis võidukalt

18.08

Tillisson võitis Eesti noorte meistrivõistlustel kolm kuldmedalit

18.08

Glinka tuli Kingstonis raskest seisust välja ja võitis kümme geimi järjest

18.08

Venus Williams pääses US Openile korraldajate kutsega

18.08

Williamsi õdede oodatud paarismängu naasmine lõppes napi kaotusega

17.08

Kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Faria üllatas Sheltonit

16.08

Neel ja Olmos langesid Cincinnatis kiirelt konkurentsist

16.08

Paškov võitis Poolas J100 paarismänguturniiri

16.08

Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

14.08

Lajal jäi Masters-turniiril maailma 51. reketile kindlalt alla

14.08

Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

14.08

Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

14.08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

14.08

Lajal kohtub Cincinnati Mastersi avaringis Sinnerit võitnud argentiinlasega

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:59

Hadjar jääb vigatuse tõttu Hollandi GP-lt eemale

13:25

Lesser Saksamaa järelkasvu vedamisest: tippspordis ei saa midagi niisama

12:48

Eesti juuniorid alustasid sulgpalli EM-i võidukalt

12:10

Kristjan Tamlak: miks tehakse spordis ikka veel otsuseid kõhutunde pealt?

12:07

Austraalia tennisetäht tunnistas kokaiini tarvitamist

11:34

Tottenhami väravavaht liitub laenulepingu alusel Juventusega

10:58

Infantino kaotas ka Iisraeli poolehoiu: meil ei jää muud üle

10:20

Putini toetaja Valijeva tagasitulek tekitas pahameelt ka Venemaal

09:45

Paide ralli võistlejaid ootavad ees hooaja pikimad võistluskilomeetrid

09:17

Vigastusest taastunud Roglic on Vueltal stardis

08:42

Ukraina palub FIA-l venelaste osalemise otsus üle vaadata

08:10

Malõgina alustas Krakowis võidukalt

00:10

Endine Nõmme Kalju ründaja liitus Premier League'i klubiga

18.08

Tillisson võitis Eesti noorte meistrivõistlustel kolm kuldmedalit

18.08

Musiala kukkus teist korda väljakul kokku: mul on neuroloogiline häire

18.08

Glinka tuli Kingstonis raskest seisust välja ja võitis kümme geimi järjest

18.08

Jefanov valmistub esimeseks EM-iks, Teppan: ülipotentsiaalikas mängumees

18.08

ETV spordisaade, 18. august

18.08

Venus Williams pääses US Openile korraldajate kutsega

18.08

Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

loetumad

18.08

Musiala kukkus teist korda väljakul kokku: mul on neuroloogiline häire

17.08

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

18.08

Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

10:20

Putini toetaja Valijeva tagasitulek tekitas pahameelt ka Venemaal

00:10

Endine Nõmme Kalju ründaja liitus Premier League'i klubiga

18.08

Henri Drell jätkab karjääri Leedu kõrgliigas

17.08

Jefimova: võin kindlasti öelda üht - olen enda üle uhke

18.08

Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

18.08

Kullamäe: silm särab trennis ja mängunälg on tagasi

18.08

Frida Karlssoni jälitajale esitati uus süüdistus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo