Austraalia tennisetäht tunnistas kokaiini tarvitamist

"Tahtsin, et kuuleksite seda kõigepealt minult endalt," alustas ta oma postitust Instagramis.

"Tegin suure vea ja võtan selle eest täieliku vastutuse. Palun vabandust oma fännidelt, perelt, sponsoritelt ja kõigilt enda ümber," kirjutas ta.

Postituses selgitas Kyrgios, miks tema proov narkootilise aine suhtes positiivseks osutus. Austraallast on viimastel aastatel kimbutanud vigastused – ajavahemikus 2022. aasta oktoobrist kuni 2025. aasta jaanuarini pidas ta ATP-tuuril vaid ühe kohtumise.

"Soovin veidi selgitada oma viimase aja käekäiku. Viimased paar aastat kestnud vigastused on mulle nii füüsiliselt kui ka vaimselt rängalt mõjunud. Mu keha pole suutnud täita seda, mida mu mõistus temalt ootab, ning karjääri lõpusirgele jõudmisega leppimine on osutunud raskemaks, kui eales ette kujutasin," sõnas ta.

"Olen alati öelnud, et mina ei valinud tennist – tennis valis mind. Loobumine millestki, mis on olnud kogu mu elu, on üks raskemaid katsumusi, millega olen pidanud silmitsi seisma. Vahel olen tundnud end abituna ja üksi," jätkas ta.

"Mu keha pole suutnud teha seda, mida mu mõistus temalt ootab. Leppimine tõdemusega, et olen oma karjääri lõpusirgel, on olnud raskem, kui eales ette kujutasin," jätkas ta.

Rahvusvaheline Tennise Aususe Agentuur (ITIA) teatas pressiteates, et sportlane on ajutiselt võistlustelt kõrvaldatud. Austraallane andis positiivse proovi 22. juunil Mallorcal toimunud ATP 250 turniiril.

"Kokaiin on stimulant ja aine, mis kuulub Maailma Antidopingu Agentuuri keelatud ainete nimekirja. Ühtlasi on see tennise dopinguvastase programmi kohaselt võistluste ajal keelatud," teatas ITIA.

31-aastane mees kirjutas, et teeb nüüd sotsiaalmeedias ja avalikus elus pausi, et keskenduda iseendale.

"Vabandan. Teen vajaliku töö ära ja naasen paremana," sõnab ta lõpetuseks.

Kyrgios hoiab ATP edetabelis 919. kohta ning on sel hooajal pidanud neli kohtumist, millest on võitnud vaid ühe.

Tema karjääri parim tulemus pärineb 2022. aasta Wimbledoni turniirilt, kus ta jõudis finaali, kuid kaotas seal Novak Djokovicile.