Kanepi kaotas Wimbledonis hea mängu järel maailma 12. reketile

Sel hooajal oma esimese mängu muruväljakul pidanud Kanepi näitas maailma 12. reketi vastu tuulistes oludes väga head tennist, oli oma servidel kindel ja üllatas venelannat mitmel puhul tempomuutustega.

Avasetis võitis Kanepi oma esimeselt servilt 79 ja Kudermetova 82 protsenti mängitud punktidest, mõlemad hoidsid oma servi edukalt kiire lõppmänguni, kus venelanna läks lõpuks 3:1 ja 5:2 ette. Kanepi sooritas kümme äralööki ja tegi üheksa lihtviga venelanna 23 ja 15 vastu.

Ka teises setis jätkasid mõlemad sportlased oma servil tugevalt; kuuendas geimis jäi Kanepi oma pallingul 0:40 kaotusseisu, ent võitis siis viis punkti järjest ja hoidis. Seisul 4:4 oli eestlannal omakorda kolm murdepalli, Kudermetova suutis kõik tõrjuda ja murdis järgmises ning viimaseks jäänud geimis teisel võimalusel.

Kõrgetasemelises mängus servis Kudermetova lausa 14 ässa, tema esimese servi õnnestumise protsent oli 67 (Kanepil 60). Esimeselt servilt võitis venelanna 81 protsenti mängitud punktidest, Kanepi 73; venelanna päästis kõik kolm murdepalli ning Kanepi seitsmest kuus. Mängu lõpuks jäi Kudermetova kontole 45 äralööki ja 25 lihtviga, Kanepi samad näitajad olid 19 ja 17.

Kudermetova kohtub teises ringis tšehhitari Marketa Vondroušova ja ameeriklanna Peyton Stearnsi vahelise mängu võitjaga.

Enne mängu:

Kanepi (WTA 101.) kohtub avaringis venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 12.) 18. väljaku avamängus, mis algab täna Eesti aja järgi kell 13.

Varem on nad omavahel mänginud kolmel korral ja Kanepi juhib mängudega 2:1, aga tema mõlemad võidud pärinevad 2019. aastast ja on saadud liival.

"Kaial on kindlasti väga raske vastane, kes võib-olla Wimbledonis sellist tulemust ei ole teinud, aga ütleme nii, et tema muruturniirid nii sellel kui ka eelmisel aastal näitavad, et ta jõuab poolfinaalidesse ja finaalidesse. Temal on ka murumängud all, mida täna Kaial ega Anetil ei ole," kommenteeris Eesti tenniseliidu peasekretäri Allar Hint ERR-ile.

