Kyrgios jätab Prantsusmaa lahtised lõikehaava tõttu vahele

Austraalia tennisist Nick Kyrgios on sunnitud järgmisel nädalal algavad Prantsusmaa lahtised vahele jätma, sest sai kuu alguses jalale lõikehaava, kui tema koju tungiti ja auto rööviti.

Eelmisel aastal Wimbledoni turniiril finaali jõudnud Kyrgios oli maikuu alguses kodus Canberras, kui tema ema tuldi noaga. Tennisist jooksis välja, et enda ema aidata ning relvastatud röövi järel lahkus kurjategija tennisisti Teslaga. Kyrgios kasutas telefonirakendust, et auto asukohal silma peal hoida ja 32-aastane röövel peeti kinni.

Kyrgiose agent Daniel Horsfall ütles neljapäeval, et Kyrgios jätab Prantsusmaa lahtised vahele, sest tema vasakul jalal on häiriv lõikehaav. Varem arvati, et mängija jätab slämmiturniiri vahele põlvevigastuse tõttu.

"1. mail toimus nende kodus relvastatud rööv. Kõige selle käigus sai Nick vasakule jalale lõikehaava. Kuidas, me ei tea. See peatas tema treeninggraafiku kaheks ja pooleks nädalaks," ütles agent. "Ta ei saa libistada, ei saa väljakule minna, sest jalanõud jalga pannes avaneb haav. Tema põlv on fantastilises vormis, operatsioon läks hästi."

Kyrgios ei ole Prantsusmaa lahtiste liivaväljakutel mänginud 2017. aastast alates. Maailma 26. reket ei ole liivaväljakutel karjääri jooksul kuigi tugev olnud ja eelistab pigem kiiremat pinnast. Eelmise aasta oktoobris vigastas austraallane põlves meniskit ja ei ole ATP karusellile naasnud.

Aasta alguses käis Kyrgios kohtus, kuid vältis kriminaalkorras süüdimõistmist. Kyrgiosele esitati süüdistus 2021. aasta jaanuaris toimunud vahejuhtumi eest, kui lükkas oma endist tüdruksõpra tüli käigus kõnniteele.