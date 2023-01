Kyrgios otsustas vigastuse tõttu Austraalia lahtised vahele jätta

2022. aastal Wimbledonis finaali jõudnud austraallane Kyrgios pidi avaringis kohtuma venelase Roman Safiulliniga.

"Olen ilmselgelt väga löödud. See on minu koduturniir," ütles Kyrgios. "Ausalt öeldes olen lihtsalt kõigest kurnatud. Üks mu karjääri tähtsamaid turniire. See ei ole olnud üldse lihtne."

Kyrgiose füsioterapeut Will Maher ütles, et austraallast vaevas paar nädalat vasaku põlve meniski väikese rebendi tsüst ja turniirilt loobumine oli mõistlik otsus.

"See ei ole halb vigastus selles mõttes, et see oleks tema karjäärile ohtlik või midagi sellist," lisas Maher.

Loobumine tähendab ka seda, et Kyrgios ja tema paarismängupartner Thanasi Kokkinakis ei suuda kaitsta meespaarismängu tiitlit, mille nad eelmisel aastal Melbourne Parkis võitsid.

"Ma ei kahtle, et naasen tagasi täies jõus ja mängin tennist, mida mängisin enne seda suurt turniiri."